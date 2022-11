Bis zur Glotze – Viele neue Remakes und der große Twitter-Shitstorm | Folge 88

Mit einer etwas neuen Struktur geht eine neue Folge an den Start. In der neuen Ausgabe von Bis zur Glotze geht es um aktuelle News aus der Gaming-Welt. Es ist ja schließlich auch einiges passiert. Neben der Ankündigung eines Remakes des ersten Witcher-Abenteuers, hat Sony auch Preis und Release-Datum der Playstation VR2 bekannt gegeben. Außerdem sprechen wir über Twitter. Die Social-Media-Plattform wurde nämlich von Elon Musk gekauft und steht vor großen Veränderungen. Warum diese aber momentan heiß diskutiert werden, besprechen wir in unserer neuesten Folge.

Podcast zur neuen Remake-Welle | Bis zur Glotze (Folge 88)

Timestamps



(00:00) – Intro

(01:22) – CD Project Red kündigt ein Remake zum ersten The Witcher an

(08:47) – Age of Mythology & Age of Empires

(15:04) – Embracer Group schließt ehemaliges Square Enix Montral Studio

(25:17) – Die Playstation VR2 wird teuer!

(39:59) – Zerstört Elon Musk gerade Twitter?

Was passiert da eigentlich gerade mit Twitter?



Elon Musk kauft Twitter und die Ereignisse überschlagen sich. Die Hälfte der Mitarbeiter werden gefeuert. Tesla-Entwickler sollen die Twitter-Entwickler kontrollieren. Musk führt ein merkwürdiges Abo-Modell ein und er stellt die Freiheit des Wortes über die Grenze der Justiz. Ganz nebenbei brechen plötzlich auch noch die Werbeeinnahmen weg, weil VW, L’OREAL und Co. eine solche Plattform nicht unterstützen möchten. Zerstört Elon Musk gerade Twitter? Aber es gibt auch positivere Nachrichten. The Witcher, als auch Age of Mythology, erhalten eine Neuauflage. Was können wir erwarten? Zudem finden Age of Empires 2 & 4 auch ihren Weg auf die Konsole. Aber kann die Steuerung tatsächlich auch auf dem Controller funktionieren? Diese und weitere Themen diskutieren wir in Ausgabe 88 unseres Podcast: Bis zur Glotze!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Ann-Kathrin Günther

