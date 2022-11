Bis zur Glotze – Das große Henry Cavill Problem von Netflix | Folge 89

Wie schon unsere Kollegen*innen aus dem Games Bereich erläutert haben, trennt die Movies Redaktion ihre Bis zur Glotze Folgen ebenfalls auf. Es wird Folgen zu den neuesten Nachrichten aus dem Bereich Film und Fernsehen geben und Episoden, wo wir über unsere neusten Film- und Serienerlebnisse sprechen. In dieser Folge dreht sich alles um Netflix. Der Streaming-Dienst hat in den letzten Wochen und Tagen für einige Schlagzeilen gesorgt. Die Absetzung von Fate: The Winx Saga, das gezwungene Coming-Out von Kit Connor und natürlich Netflix Sorgenkind The Witcher. Unsere Gedanken zu diesen Themen erfahrt ihr in der neusten Folge.

Podcast zu Henry Cavill und Netflix | Bis zur Glotze (Folge 89)

Timestamps



(00:14) – Intro

(00:01:04) – Releasedatum zu The Last of Us und Julias Hype

(00:08:54) – Animationswahnsinn bei Der Prinz der Drachen

(00:14:54) – Fate: The Winx Saga hat den Schuh gekriegt

(00:25:52) – Warum verlässt Henry Cavill die The Witcher Produktion?

(01:02:50) – Kit Connor und die Queer Community – Welcher Schauspieler*innen dürfen was spielen?

Fan-Gemeinschaften und die Treue von Schauspieler*innen zu ihren Figuren



Dass Henry Cavill sein Schwert ablegt und ab der dritten Staffel nicht mehr als Geralt in The Witcher zu sehen sein wird, traf alle aus dem Nichts. Noch vor kurzem gab es Interviews, in denen er versichert hat, auch sieben Staffel durchzuziehen. Doch vielleicht war die Produktion nicht mehr das, was er sich vorgestellt hatte. Oder die neuen Superman Pläne durchkreuzen die Produktion der Hexer Serie. Kann Liam Hemsworth die Fans überzeugen? Und was ist eigentlich mit uns Fans los? Ein 18-Jähriger wird durch Internet-Mobbing dazu gezwungen sich zu outen? Da müssen wir mit der Liebe zu den Figuren ja ganz schön falsch abgebogen sein, damit so etwas zur Normalität wird.

Moderation: Tobias Mehrwald

Redaktion der Sendung: Julia Dohm, Alexander Weinstein

