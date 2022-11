Bis zur Glotze – Unsere Eindrücke zu Modern Warfare 2, Stray uvm. | Folge 90

Unsere erste reine “Angespielt”-Episode unseres Podcast “Bis zur Glotze” unter der neuen Struktur hat gleich einige Hochkaräter parat. Denn wie wir bereits angekündigt haben, trennen wir nun nicht nur zwischen Games und Movies, sondern auch zwischen “News” und “Angespielt & Angeschaut”. In dieser Ausgabe sprechen Ann-Kathrin und Christian über die Spiele, die sie zuletzt gespielt haben oder derzeit noch spielen. Darunter sind Call of Duty: Modern Warfare 2, Stray und auch A Plague Tale: Requiem.

Podcast zu Modern Warfare 2, Stray und A Plague Tale: Requiem | Bis zur Glotze (Folge 90)

Timestamps



(00:14) – Intro

(01:05) – Stray

(15:09) – Call of Duty: Modern Warfare 2

(29:52) – State of Mind

(41:42) – A Plague Tale: Requiem

(49:00) – Kit Connor und die Queer Community – Welcher Schauspieler*innen dürfen was spielen?

Zwischen Begeisterung und Verzweiflung

Modern Warfare 2 ist draußen und schlägt derzeit alle Verkaufsrekorde. Alle Welt spielt MW2. Doch wie gut ist eigentlich die Kampagne des Spiels? Christian hat diese durchgespielt und ist sehr begeistert von der Grafik und der Abwechslung im Missionsdesign. Wenn da nicht diese furchtbar erzählte Story wäre. Ann-Kathrin berichtet derweil über das Katzenspiel “Stray” und welche Punkte sie an dem Spiel begeistern. Könnte es etwa die “Miau-Taste” sein? Aber nicht alles an dem Spiel glänzt. Gleiches gilt für Miraculous, welches spielerisch und technisch ein Desaster zu sein scheint und unsere Redakteurin verzweifeln lässt. Besser bei ihr kommt dagegen State of Mind weg. Christian hat zudem seine ersten Spielstunden in “A Plague Tale: Requiem” verbracht. Der heiß ersehnte Nachfolger zum Abenteuer von Amicia und Hugo macht nämlich einen tollen ersten Eindruck und ist dazu noch technisch beeindruckend. Aber was wir alles im Detail von diesen Spielen halten, hört ihr in unserem Podcast!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Ann-Kathrin Günther

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.