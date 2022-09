Knock at the Cabin – Standard trifft auf Shyamalan

Knock at the Cabin heißt das neue, düstere und geheimnisvolle Kunststück des Regisseurs M. Night Shyamalan. Der für seine verzwickten Geschichten und mehr oder weniger überraschenden Twists bekannte Regisseur und Autor adaptiert dieses Mal einen Roman. Der Trailer zeigt auch zügig, dass es dem Anschein nach, eine gar nicht so typische Produktion werden könnte. Hoffentlich wird diese Adaption erfolgreicher als Shyamalans Letzte.

Ein typisches Horror-Szenario in Knock at the Cabin?

Der Trailer und der grundlegende Geschichte von Knock at the Cabin könnten nicht unspektakulärer sein. Aber vielleicht ist das genau das, was M. Night Shyamalan brauchte. Eine standardmäßige Geschichte, in die er dann seine überraschenden Plot Twists und Ideen einbringen kann. So wirkt zumindest die Prämisse des Films. Eric und Andrew fahren mit ihrer Tochter in eine kleine Holzhütte an einem See, um ein paar ruhige und entspannte Tage zu verbringen. Diese Idylle wird aber durch Leonard und drei andere Fremde unterbrochen, die gewaltsam in die Hütte einbrechen, Eric und Andrew überwältigen und fesseln. Das machen sie aber nicht ohne Grund. Leonard gesteht den beiden, dass alle sie Vier durch eine Vision gerufen wurden, um das Ende der Welt zu verhindern. Und das geht nur, wenn Eric, Andrew und ihre Tochter Wen ein Opfer erbringen.

Die Kombination aus M. Night Shyamalan und Dave Bautista

Für seine Horror-Adaption hat sich der Regisseur M. Night Shyamalan einen ganz besonderen Cast zusammengesucht. Der Anführer der vier Fremden wird von Dave Bautista gespielt. Man sollte sich wahrscheinlich davon verabschieden, dass der ehemalige WWE-Star nur für Action Szenen gut ist. Ein Blick auf seine Filmografie zeigt, dass er maßgeblich an ein paar der größten Kinofilme der letzten Jahre beteiligt war. An seiner Seite stehen Rupert Grint, Abby Quinn und Nikki Amuka-Bird. Das in Gefahr geratene Paar wird von den zwei überaus talentierten Schauspielern Ben Aldrige und Jonathan Groff dargestellt. Vor allem Jonathan Groff hat in den letzten Jahren durch Mindhunter und Hamilton seine Qualitäten bewiesen. Der Film soll Anfang Februar 2023 in den Kinos anlaufen.

Quelle: Universal Pictures via Pressemeldung

Titelbild: © Universal Pictures