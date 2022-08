Amsterdam – Einfach Alle sind dabei

Vor einiger Zeit erschien bereits ein erster Trailer zu Amsterdam, dem neuen Star-Ensemble Film von David O. Russell. Mittlerweile häufen sich die Neuigkeiten und das Erscheinungsdatum steht auch fest. Die Produktion hebt sich nicht nur durch das 1930er Setting hervor, allein die Liste der Schauspieler*innen sollte zumindest jeden Kino-Fan hellhörig werden lassen.

Das Leben als Mordverdächtige

Das jetzt schon als Meisterwerk betitelte Filmabenteuer Amsterdam stammt aus der Feder des hochdekorierten, aber auch kontroversen Regisseurs David O. Russell. Hochdekoriert, weil von ihm produzierte Filme wie Silver Linings oder American Hustle Dauerbrenner auf allen Verleihungen waren. Jedoch stand der Regisseur auch oft in der Kritik, was sein aggressives Verhalten beim Dreh und die Anzeige durch seine Nichte anging. Nichtsdestotrotz hat er es wieder geschafft einen gewaltigen Cast anzuheuern, um dieses Mal eine Mordgeschichte in den 1930er Jahren zu erzählen. Dabei fängt das Ganze fast wie ein alter Witz an. Drei Freunde, ein Arzt, ein Anwalt und eine Krankenschwester werden zu Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Ein eher schlechter Witz, aber dennoch eine zumindest originelle Idee in der jetzigen Kinolandschaft.

Amsterdam liefert Christian Bale, Margot Robbie und Taylor Swift?

Unsere drei Protagonisten in Amsterdam werden von Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington verkörpert. Allein um diese drei Schauspieler*innen für einen Film zu bekommen, würden manche Studios und Produzent*innen töten. Dazu kommt aber noch eine Vielzahl weiterer großer Namen. Robert De Niro, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Matthias Schoennaerts, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Alessandro Nivola und niemand geringeres als Taylor Swift. Jede einzelne dieser Personen hätte für andere Filme als Haupdarsteller*in und Protagonist*in dienen können. Und David O. Russell kriegt sie einfach alle. Hoffentlich überträgt sich diese Schauspiel-Power auch in die Kinos und der Film entwickelt sich zu mehr als einem billigen Oscar-Grab. Am 03. November 2022 erscheint das Spektakel in den deutschen Kinos.

