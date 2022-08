MultiVersus – Erste Season und Zusammenarbeit mit TikTok

MultiVersus ist der neue Kampfspiel-Titel 2022. Hier können Spieler*innen eine Vielzahl an Charakteren aus Franchises wie Looney Tunes, DC oder Game of Thrones gegeneinander antreten lassen. Das kostenlose, Crossplay fähige Spiel von Player First Games wurde von Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht und startete am 15. August in die erste Season. Ebenso wurde bekannt, dass es auf der gamescom eine Zusammenarbeit mit TikTok geben wird.

Erste Season von MultiVersus zeigt Black Adam

Nach der Closed Alpha-Testphase und spannenden Ankündigungen über LeBron James als spielbaren Charakter, wurde nun die erste Season samt Battlepass veröffentlicht. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten für interessierte Spieler*innen, das Spiel zu genießen: kostenlos oder in einer Premium-Version. Somit gibt es auch hier zwei parallel nebeneinander laufende Battlepässe, die insgesamt aus 50 Stufen bestehen. Die Premium-Variante bringt mehr Erfahrungspunkte, neue Charakterskins und Aus-dem-Ring-Sounds und kostet 950 Gleamium, was ungefähr zehn Euro entspricht. MultiVersus bietet zudem verschiedene Founder’s Packs an, um zusätzliche Inhalte zu bekommen. Doch der Strom an weiteren Inhalten hält auch für die kostenlose Variante nicht an, wie sich am aktuellen Season-Titelbild erkennen lässt. So sollen bald der DC-Antiheld Black Adam und der böse Gremlin Stripe ins Spiel dazu stoßen.

MultiVersus auch auf der gamescom zu sehen

Für alle Fans oder neugierig gewordenen Spieler*innen gibt es zudem die Möglichkeit, MultiVersus in Halle 7 auf der gamescom in Köln anzuspielen. Das Besondere dabei: Warner Bros. hat hierfür einen Stand von TikTok gemietet. Zudem sollen am 24.08. die Streamer*innen und Influencer*innen Shurjoka, Gnu und Luis Freitag den Titel live vor Ort spielen. MultiVersus ist somit nicht nur das aktuelle Kampfspiel, sondern hat auch immer verblüffende Neuigkeiten für seine Community zu bieten. Alle aktuellen Infos zur gamescom und wer noch mit dabei ist, erfahrt ihr zudem in unseren jeweiligen Beiträgen.

