MultiVersus – Space Jam lässt grüßen

In MultiVersus könnt ihr bekannte Charaktere aus mehreren Spiele- und Filmeuniversen gegeneinander antreten lassen. Das kostenlose Kampfspiel wurde bereits von uns in der Closed Alpha in einem Angespielt getestet. Ab dem 26. Juli kommt der Titel nun endlich in die Open Beta für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und den PC. Zu den bisherigen 15 Charakteren kommen zwei weitere hinzu.

Das erwartet euch in MultiVersus

Neben den bereits bekannten Figuren wie Shaggy und Bugs Bunny kommt nun endlich auch Iron Giant hinzu. Dieser wurde bereits im ersten Trailer versprochen, war aber für die Closed Alpha noch nicht spielbar. Iron Giant dürfte somit keine große Überraschung darstellen. Nichtsdestotrotz werden sich viele Spieler*innen darüber freuen, zusammen mit dem riesigen Roboter und selbsternannten Superman-Fan und eben selben Mann aus Stahl zu kämpfen. Auch auf die speziellen Fähigkeiten und Moves kann man sich freuen.

Nun veröffentlichten aber die Entwickler von MultiVersus, Player First Games, und Warner Bros. Interactive Entertainment auf YouTube einen weiteren Charakter Reveal: LeBron James. Der NBA-Star wird von sich selbst synchronisiert und tritt wie in Space Jam 2 an der Seite der Looney Tunes an – natürlich nicht ausschließlich. In MultiVersus könnt ihr alleine, aber auch im Team spielen, wobei gerade letzteres empfohlen wird. Mit solch einem Überraschungseinstieg zur Open Beta dürften die Download-Zahlen mächtig ansteigen. Ebenso wie die Gerüchte über mögliche weitere Charaktere. Es bleibt somit spannend um das kommende Kampfspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: MultiVersus via YouTube

Titelbild: Warner Bros. Interactive Entertainment