Ghostbusters: Spirits Unleashed – Auf der gamescom 2022 in Halle 10 erstmals anspielbar

IllFonic ist dieses Jahr auf der gamescom vom 24. bis 28. August live in Köln mit dabei. Der Entwickler zeigt allen Besucher:innen seinen neuesten Titel Ghostbusters: Spirits Unleashed an einer Anspielstation in der Indie Arena Home of Indies in Halle 10. Der Titel ist anspielbar und bietet somit ein erstes hands-on für jedermann.

Neues Ghostbusters-Videospiel zeigt sich auf der gamescom 2022 in Köln

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist ein spaßiger Multiplayer-Titel, der sich an Spieler aller Skill-Level richtet. Vier mit Protonenrucksack bewaffnete Ghostbusters versuchen in asymmetrischen Multiplayer-Gefechten (Online-Multiplayer oder offline im Singleplayer), einen Geist in verschiedenen einzigartigen, verspukten Umgebungen dingfest zu machen. Sie schalten kosmetische Gegenstände und Upgrades sowohl für die Geisterjäger als auch die Geister frei, um ihr Spielerlebnis weiterzuentwickeln. Style und Spielgefühl sollen ein nostalgisches Gefühl vermitteln, bei dem die Ghostbusters-Fantasien der Spieler wahr werden. Ob als Ghostbuster oder Geist, das Spiel ist leicht zu lernen und schwer zu meistern.

Das Spiel erscheint am 18. Oktober für PlayStation, Xbox und PC via Epic Games Store.

