Road to Dokomi 2022 – Teil 4: Aktivitäten rund um Maid Café, Karaoke & Pen and Paper

Auch 2022 ist es endlich wieder soweit: Die Dokomi, die größte, deutsche Messe im Bereich Anime, Manga, Games, Cosplay und Japan, kehrt nach der pandemischen Ausnahmesituation der letzten Jahre nach Düsseldorf zurück. Vom 4. bis zum 5. Juni dürfen Fans der japanischen Popkultur ein ganzes Wochenende lang unter Gleichgesinnten dem bunten Trubel rund um das Land der aufgehenden Sonne beiwohnen. In unserer Reihe “Road to Dokomi” gaben wir euch in den vergangenen Wochen allerhand Infos rund um die japanische Messe und verschafften euch einen Überblick über das vielfältigen Programm, den internationalen Gästen und den Neuerungen, die euch Anfang Juni in der Landeshauptstadt von NRW erwarten. Mit dem finalen Teil unserer Special-Beiträge finalisieren wir nun den Einblick in die zahlreichen Aktivitäten und dem interaktiven Angeboten der Düsseldorfer Convention, stellen euch das populäre Maid Café vor und geben euch allerhand Tipps für euren Besuch auf der Dokomi 2022.

Und wer’s verpasst hat, findet hier alle Infos zur Dokomi 2022 noch einmal zusammengefasst:

Road to Dokomi 2022 – Teil 1: Öffnungszeiten, Ticketpreise und Corona-Regeln

Road to Dokomi 2022 – Teil 2: Welche Aussteller erwarten euch auf der Dokomi?

Road to Dokomi 2022 – Teil 3: Aktivitäten rund um Host Club, Gaming & Cosplay

Für den süßen Zahn – Lucky Chocolate, das Maid Café

Das Highlight der diesjährigen Messe bildet neben dem Host Club, welchen wir euch im vergangenen Artikel bereits näher vorgestellt haben, auch das Maid Café Lucky Chocolate – quasi das weibliche Äquivalent zu den coolen Jungs. Hier könnt ihr euch auch 2022 von einem rund 40-köpfigen Team aus zuckersüßen ‘Mädchen’ mit den leckersten Süßspeisen verwöhnen oder mit dem ein oder anderen Heißgetränk den Tag versüßen lassen. Neben den zahlreichen Leckereien, Kuchen und Torten bieten die charmanten Maids auch ein großes Unterhaltungsprogramm an. Unter anderem könnt ihr euch hier in diversen Minispielchen mit den süßen Maids messen und auch Gesangs- und Tanzeinlagen erwarten euch im Maid Café Lucky Chocolate auf der Dokomi 2022. Was könnte denn auch schöner sein als eine talentierte Maid acapella singen zu hören während man genüsslich seinen Kakao oder heißen Tee im knuffig-bunten Ambiente verzehrt? Wahrscheinlich nicht allzu viel, Grund genug dem Maid Café Lucky Chocolate auf der Dokomi 2022 einen Besuch abzustatten. Einen ersten Überblick über das Café und deren Maids könnt ihr euch indes bereits auf der offiziellen Instagram-Seite verschaffen.

Einmal die Tonleiter rauf und runter – Mirai no Karaoke

Keine japanische Messe ohne Karaoke! Das Motto hat sich natürlich auch die diesjährige Dokomi auf die Fahne geschrieben und zelebriert die populäre Freizeitbeschäftigung aus Japan mit allerhand deutschen, japanischen, englischen und auch koreanischen Songs, die euch zum mitträllern animieren sollen. Seit über 10 Jahren wird der interaktive Programmpunkt ‘Karaoke’ von PJ und seinem Team KOE auf allerhand bekannten Conventions und europäischen Veranstaltungen angeboten, um die Leidenschaft zur Musik und der japanischen Popkultur zu teilen. Ein buntes Portfolio zwischen melodischen Evergreens und motivierenden Anime-Hymnen sorgen also auch ab dem 4. Juni in Düsseldorf für jede Menge enthusiastischer Gesangseinlagen.

Es gibt noch so viel mehr zu tun – Die Workshops

Und damit nicht genug: Das Portfolio an interaktiven Programmpunkten ist bei weitem noch nicht erschöpft. Auch 2022 erhaltet ihr nämlich die Möglichkeit an den einzigartigen, vielseitigen Workshops teilzunehmen, dabei in neue Interessensgebiete rund um das Land der aufgehenden Sonne hineinzuschnuppern oder euren Wissensstand in einzelnen Themenfeldern auszubauen. Über die zwei Tage der Dokomi 2022 verteilt werden im Rahmen von 10 bis 18 uhr insgesamt über 30 vielschichtige Workshops angeboten. So gibt es nicht nur diverse Fotografie- und Cosplay-Kurse, ihr könnt euch ebenfalls im japanischen Modellbau schulen lassen, einen Japanisch-Schnupperkurs besuchen oder als Hobby-Mangaka die wichtigsten Tipps für euer nächstes Projekt ergattern. Einen Überblick über die angebotenen Workshops erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite der Dokomi 2022. Die einzelnen Kurse sind dabei komplett kostenlos und erfordern keine separate Anmeldung. Wer Interesse hat, muss sich lediglich pünktlich zum Start im vorgegebenen Raum einfinden.

Lasst die Würfel rollen – Die Pen and Paper Area

Ihr wolltet schon immer mal in der Haut eurer liebsten Charaktere aus Anime, Gaming oder Manga gefährliche Abenteuer bestreiten, auf Erkundungstour gehen oder lustige Szenarien erleben? Kein Problem die Dokomi hat auch für diese Eventualität eine Lösung parat: Der Pen and Paper Bereich auf der Japan-Convention bietet Rollenspiel-Begeisterten eine große Auswahl an spannenden Stories und fiktiven Kampagnen rund um die Maskottchen der Dokomi. Stift, Papier und Würfel werden den Spieler*innen im Rahmen der Convention ebenfalls zur Verfügung gestellt, alles was ihr mitbringen müsst ist eure grenzenlose Fantasie. Als besonderes Schmankerl erhalten alle Teilnehmer*innen am Ende ihres Abenteuers ein spezielles Andenken: die sogenannten Momentos. Besonders interessant: Diese könnt ihr bei einer zweiten Runde ebenfalls wieder ins Spielgeschehen einbringen und euch so spannenden Vorteile verschaffen.

Quelle: Dokomi