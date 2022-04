How I Met Your Father – Spin-Off mit weiblichem Ted Mosby

Acht Jahre nach dem Finale von How I Met Your Mother ist nun das Spin-Off How I Met Your Father zu sehen. Gespannte Fans dürfen sich darauf freuen, die neuen Charaktere und alte Bekannte ab dem 08.06.22 auf Disney Plus zu verfolgen. In der Serie wird sich wie gewohnt alles um die Liebe, Freundschaft und Datings drehen, jedoch mit einigen Veränderungen.

How I Met Your Father: Ted Mosby ist nun eine Frau

Wie der Titel der Serie verrät, geht es diesmal nicht darum, das Kennenlernen der Mutter, sondern des Vaters zu erleben. Das Ganze wird aus der Sicht einer Frau geschildert. Sophie ist die Protagonistin, die ihrem Sohn davon erzählt, wie sie nach vielen Verabredungen seinen Vater kennen und lieben gelernt hat. Die Sitcom beginnt im Jahr 2022 und setzt sich mit dem modernen Dating auseinander. Tinder und Co spielen im Vergleich zu How I Met Your Mother eine Rolle und begleiten Sophie bei der Suche nach der ganz großen Liebe.

Dabei ist Sophie aber nicht allein. Sie wohnt mit ihrer Freundin Valentina zusammen und lernt Ellen, Jesse, Charlie und Sid kennen. Ihre Freundesgruppe ist divers und unterscheidet sich in diesem Punkt auch von der Originalserie. Somit scheint How I Met Your Father das Leben im Jahr 2022 ganz gut einzufangen. In der Hauptrolle der Sophie ist Hillary Duff zu sehen. Neben dem Sex and the City-Star Kim Cattrall spielen noch Francia Raisa, Tien Tran, Chris Lowell, Tom Ainsley und Surah Sharma wichtige Rollen. Was es noch für Neuerungen und Überraschungen in der Serie geben wird, könnt ihr ab dem 8. Juni auf Disney Plus verfolgen. Einen ersten Vorgeschmack gibt dieser Trailer.

