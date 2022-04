Thor: Love and Thunder – Melissa McCarthy als Todesgöttin Hela

Thor: Love and Thunder soll voraussichtlich im Juli 2022 in die deutschen Kinos kommen. Bislang warten Fans noch sehnsüchtig auf einen ersten Filmtrailer. Gerüchte und Fotos vom Set kursieren bereits eine Menge. Nun zeigten Bilder, dass auch Melissa McCarthy und Matt Damon mit dabei sind.

Thor: Love and Thunder – Fotos vom Filmset zeigen weitere Einblicke

Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte im März Bilder, die McCarthy und Damon nicht nur am Set zeigten, sondern auch ihre Kostüme offenbarten. Matt Damon verkörperte bereits in Thor 3 Loki Laufeyson in einem inszenierten Bühnenstück und soll in diese Rolle zurückkehren. Nun soll Melissa McCarthy Teil diese humorvollen Schauspiels im Film werden und die Göttin Hela darstellen. Hela war die Antagonistin in Thor 3 und Thors Schwester. Damit setzt Taika Waititi, der auch im vierten Teil Regie führen wird, seine komödiantische Theaterinszenierung fort.

Neben Matt Damon und Melissa McCarthy gibt es bereits viele andere berühmte Schauspieler*innen im Film. Wieder mit dabei sein wird Natalie Portman als Thors On-Off-Beziehung, Christian Bale gibt diesmal den Bösewicht und Tessa Thompson kehrt als Valkyrie zurück. Ebenso bekannt ist, dass nach dem Ende von Avengers: Endgame Thor zusammen mit den Guardians of the Galaxy loszog. Somit werden auch Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket und Drax Teil des Films werden. Was und wen genau der Film noch alles hergeben wird, ist bereits viel diskutiert worden. Details werden allerdings erst durch den noch ausbleibenden Trailer des Marvel-Teils erwartet. Bislang bleibt Fans nur das Cover des kommenden Kinofilms.

Quelle: Daily Mail

Titelbild: © Marvel Studios