Destiny 2 – Angebote, Empfehlungen und Fundort von Xur vom 15.-19. April

Endlich lohnt es sich wieder, sich auf den ominösen Waffenhändler von Destiny 2 zu freuen. Nachdem Xur in der vergangenen Woche von einem fatalen Bug befreit wurde, der die angebotenen Rüstungsteile mit lächerlichen Werten versah, darf sich die Community jetzt wieder wöchentlich auf die Chance freuen, hochkarätiges Loot abzugreifen. Pünktlich, wie eh und je erscheint der Händler der Neun am Freitagabend um 19 Uhr im Hüter Universum und wir zeigen euch, was er bis vom 15. bis zum 19. April zum Kauf anbietet. Und nur um das schon einmal vorwegzunehmen: Brace yourself a Godroll is coming!

Wo befindet sich Xur?

Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Pünktlich, wie eh und je ist Xur heute Abend um 19:00 an einem seiner Lieblingsplätze in der Welt von Destiny 2 erschienen. Dieses Wochenende beehrt uns der Agent der Neun im Hangar des Turms in der Nähe des 14. Heiligen. Dort wird er wie gewohnt übers Wochenende ausharren und erst am 19. April die Segel streichen. Die Großmeister-Strikes sind gerade erst wieder an den Start gegangen, also höchste Zeit euer Arsenal aufzustocken.

Xurs Angebot vom 15. – 19. April

Endlich kann sich das Angebot des vermummten Waffenhändlers wieder sehen lassen! Sowohl die exotischen, als auch die legendären Rüstungsteile haben wieder beachtliche Wertepunkte. Somit dürfte für alle Interessenten etwas dabei sein. Wie immer gilt: Xur verkauft je ein exotisches Rüstungsteil für jede Klasse, sowie eine bestimmte exotische Waffe. Seit der Hexenkönigin-Erweiterung könnt ihr zudem noch wöchentlich zufällige Rollen der Waffen “Falkenmond” und “Erzählung eines Toten” dabei. Im Folgenden findet ihr eine schriftliche Auflistung des aktuellen Angebots, samt unserer Einschätzung zu deren Tauglichkeit:

Waffe: Der Königinnenbrecher – Arkus-Linear-Fusionsgewehr, welches einst besonders im Gambit-Modus glänzen konnte. Fliegt mittlerweile eher unter dem Radar und ist allenfalls etwas für Sammler.

Der Königinnenbrecher – Arkus-Linear-Fusionsgewehr, welches einst besonders im Gambit-Modus glänzen konnte. Fliegt mittlerweile eher unter dem Radar und ist allenfalls etwas für Sammler. Rüstungsteile: Titan: ACD/0 Rückkopplungs-Hindernis – Panzerhandschuhe, die mit dem richtigen Build im PvP überzeugen können. Insgesamt jedoch eher unflexibel und besonders in schwierigeren PvE-Aktivitäten kaum zu gebrauchen. Die Rolle in diese Woche macht auch nicht gerade auf sich aufmerksam und enttäuscht mit mageren 59 Gesamtpunkten. Finger weg! Jäger: Ophidia-Spatha – Brustschutz einer fast vergessenen Ära, welcher entsprechend kaum noch Anwendung im modernen Destiny findet. Solar 3.0 könnte die Chance für ein Comeback ebnen, sodass ihr euch ruhig ein Exemplar zulegen könnt. Die Rolle haut niemanden aus den Socken, scheint jedoch solide. Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Kopfschutz, der ebenfalls jedem Veteranen bekannt sein sollte. Solide in Kombination mit der Nova-Bombe und Void 3.0, wobei es innerhalb der Klasse bessere Optionen gibt. Die Rolle des Helms ist auch allenfalls als solide zu bezeichnen, sodass wir nur zum Kauf raten, wenn ihr das exotische Rüstungsstück noch gar nicht besitzt.



Seltene Rüstung: Diese Woche hat Xur als legendäres Rüstungs-Set das Schwingenstreiter-Set dabei. Sammler greifen zu, keine der Rollen scheint außergewöhnliche Vorteile zu bringen.

Diese Woche hat Xur als legendäres Rüstungs-Set das Schwingenstreiter-Set dabei. Sammler greifen zu, keine der Rollen scheint außergewöhnliche Vorteile zu bringen. Legendäre Waffen: Lasst euch auf keinen Fall die angebotene Rolle des Wahrheitssprechers Granatenwerfer entgehen. Insbesondere in Kombination mit Void 3.0 ist dieser Granatwerfer ein absolutes Muss und dieswöchige Rolle kann sich sehen lassen

Bleiben noch die jeweiligen Versionen der exotischen Handfeuerwaffe “Falkenmond” und dem Scoutgewehr “Erzählung des Todes”. “Falkenmond” weiß auch diese Woche nicht zu überzeugen, der Perk “Fixer Zug” ist zwar für PvP-Gefechte in Ordnung, lohnt sich allerdings in PvE-Inhalten überhaupt nicht. Anders sieht es da bei “Erzählung des Todes” aus, hier müssen wir den God-Roll-Alarm ausrufen. Diese Woche bietet Xur das exotische Scoutgewehr mit dem Perk “Vorpalwaffe” an, ein absolutes Muss für PvP und PvE. Wenn ihr die notwendigen Materialien aufwenden könnt, müsst ihr an dieser Stelle einfach zugreifen.

Xur wird bis zum 19. April im Hangar verweilen, ihr habt also noch genügend Zeit euch mit seinem neuen Angebot auszutoben!

