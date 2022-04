Elden Ring – Der „Easy-Mode“ erobert den PC

Die Diskussion über den Schwierigkeitsgrad von Soulsborne-Spielen ist mittlerweile genauso alt, wie die Spiele selbst. Von einigen Spieler*innen werden die Titel von From Software als zu schwer eingestuft mit der Forderung, Spiele wie Elden Ring für alle „spielbar“ zu machen. Wieder andere favorisieren die Spielreihe gerade wegen ihrer großen Herausforderung. Der Wunsch nach einem sogenannten „Easy Mode“, also einer vereinfachten Spielausgabe in Elden Ring, scheint jedoch bei vielen Spieler*innen vorhanden zu sein. Denn die Mod von Odashikonbu, die euch das Spielerlebnis in Elden Ring erleichtern soll, erfreut sich einer immer größer werdenden Popularität.

In der Mod wird Elden Ring zum Kinderspiel

Wie Kotaku berichtet, befinden sich aktuell rund 530 Mods für Elden Ring im Umlauf. Eine der beliebtesten ist der „Easy Mode“ von Odashikonbu. Dieser wurde seit seinem Release am 12. März 2022 bereits über 50.000 Mal heruntergeladen. Die Mod kommt mit drei verschiedenen Versionen daher, um euch das Elden Ring-Erlebnis zu ermöglichen, welches ihr euch wünscht. In der ersten Version wird zum einen der Schaden reduziert, den ihr erhaltet. Zum anderen wird euer eigener Angriffsschaden sowie der Trefferradius eurer Waffen erhöht. Außerdem regeneriert ihr durch das Benutzen von Flakons mehr Lebenspunkte als üblich.

Die zweite Version bietet euch die oben genannten Vorteile, plus die zehnfache Anzahl an Runen, die ihr für das Erledigen von Gegnern erhaltet. In Odashikonbu’s „persönlichen Einstellungen“ werden zusätzlich FP-Kosten deaktiviert, Gewichtsbeschränkungen für Ausrüstungen spielen keine Rolle mehr und ihr benötigt weniger Materialien für das Aufwerten von Waffen – ein Kinderspiel. Die einzige Limitierung, die der „Easy Mode“ mit sich bringt, ist dass ihr in nur offline spielen könnt, um keinen unfairen Vorteil anderen Spieler*innen gegenüber zu haben.

Quelle: www.kotaku.com

Titelbild: © Bandai Namco