Percy Jackson – Der Sohn des Meeres wurde ausgewählt

Alle Heroen und Halbgötter aufgepasst! Disney+ ist zwar langsam in seinen Bestrebungen eine Serie zu “Percy Jackson“ zu produzieren, aber es gibt Neuigkeiten! Unser Lieblingsalgenhirn hat seinen eigenen neuen Schauspieler erhalten. Logan Lerman wird für immer der Percy Jackson unserer Herzen sein, doch macht Platz für Walker Scobell.

Neue Wellen im “Percy Jackson” Universum

Vor einiger Zeit erfreute Rick Riordan all seine Fans mit der Nachricht, dass eine TV-Serie zu seinen überaus beliebten Romanen auf Disney+ erscheinen wird. Dann war es lange lange still. Es hieß nur, alles ist in Arbeit, Skripte werden geschrieben, Schauspieler*innen gesucht und so weiter und so weiter. Endlich gibt es mal wieder harte Fakten. Das Gesicht von Percy Jackson steht fest. Walker Scobell, Star aus der Ryan Reynolds Produktion “The Adam Project”, übernimmt die Rolle des mächtigsten Halbgott aus dem Riordanverse. Der Jungdarsteller konnte an der Seite von Ryan Reynolds eine frische und junge Version des Schauspieler selbst spielen und konnte durchaus überzeugen. Und da Percy definitiv Anleihen eines wortwitzigen, situationsschlauen Ryan Reynolds hat, könnte das eine fantastische Besetzung werden.

Große Hoffnungen aus der Fan-Gemeinschaft

Es ist vielleicht positiv, dass es nur so wenige Informationen und Neuigkeiten zur neuen “Percy Jackson” Disney+ Serie gibt. Das zeigt, dass sich die Beteiligten alle Zeit der Welt nehmen, um eine gute Produktion auf die Beine zu stellen. Vor allem das Rick Riordan viel involvierter in der Kreation des Drehbuches zu sein scheint, sorgt für die Vorfreude auf das ganze Projekt. Zwar werden Fans niemals behaupten, dass die Film-Adaptionen wirklich gut oder nahe an der Vorlage waren. Aber zumindest schien der Schauspieler Logan Lerman für viele der perfekte ältere Percy Jackson gewesen zu sein. Es gibt sogar Stimmen, die verlangen, dass Lerman die Rolle des Poseidon in der Serie übernehmen soll. Das wäre eine interessante Hommage und könnte die Herzen vieler Möchtegern-Halbgötter aufweichen.

Quelle: TVLine

Titelbild: © 20th Century Fox