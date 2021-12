NATvents-Gewinnspiel Heiligabend 2021 – Wir verlosen zusammen mit Astragon 9 aktuelle Games

Titelbild: © 2021 Astragon

Das Marsupilami in ein Donkey Kong-ähnliches Spiel zu stecken bietet sich an. Auch dieses Tier ist im Dschungel heimisch und hüpft gerne umher. Das fiktive Tierchen tauchte erstmals 1952 in den Spirou & Fantasio-Comics auf und hatte seitdem viele eigene Geschichten und Serien. Nun hüpft das schwarz-gelbe Wesen mit meterlangem Schwanz also über die Bildschirme und es lässt sich nicht abstreiten, dass man sich hierbei extrem bei den Donkey Kong Country Returns-Spielen hat inspirieren lassen. Die Zielgruppe für Marsupilami Hoobadventure ist definitiv ein jüngeres Publikum, die wahrscheinlich ihren Spaß mit diesem Titel haben werden. Mit ca. 30 € für knapp 3 Stunden Spielzeit macht man dann auch nicht viel verkehrt. Aber auch wenn das Spiel ohne Zweifel von den Donkey Kong-Spielen inspiriert wurde und viele Aspekte zu kopieren versucht worden sind, so wird man als Fan hier keinen vollwertigen Ersatz finden. Es gibt ein paar kleine kreative Ideen, aber Returns und Tropical Freeze sprühten ihrer Zeit vor Kreativität nur so über und damit kann Marsupilami Hoobadventure einfach nicht mithalten.

My Universe: Mein Krankenhaus

Werde ein Teil des medizinischen Teams im Krankenhaus und heile kranke Menschen! Diagnostiziere Krankheiten und Infektionen und helfe vielen Patient:innen, wieder gesund zu werden. Stelle Medizin zusammen, röntge deine Patient:innen oder lege Verbände an. Erlebe ein Abenteuer in einem wuseligen Krankenhaus, treffe viele verschiedene Persönlichkeiten und entdecke eine Geschichte voller Überraschungen. Als Medizin-Studentin oder -Student lernst du den hektischen Alltag in einem Krankenhaus kennen. Baue Beziehungen zu den anderen Mitgliedern deines neuen Teams auf und lerne ihre lustigen und bewegenden Persönlichkeiten kennen. Aber lasse dich nicht von deinem Rivalen, Doktor Pierce, ablenken!

Asterix & Obelix Slap them All!

Asterix und Obelix: Slap them all! spielt im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist vollständig von den Römern besetzt und nur ein kleines Dorf unbezähmbarer Gallier hält den Eindringlingen noch stand. Spiele als Asterix und Obelix und besuche die berühmtesten Orte der Comicbuch-Reihe, während du gegen römische Legionäre, Piraten, Räuber und sogar die gefürchteten Normannen kämpfst.

Du überlegst eine Ausbildung oder einen Jobwechsel zum Landwirten oder zur Landwirtin zu machen, aber weißt nicht, ob der Beruf das Richtige für dich ist? Dann bietet dir dieses Spiel genau den passenden Einblick in die Tätigkeiten, die Abläufe und das Feeling eines Landwirts oder einer Landwirtin. Abgesehen von der körperlichen Erschöpfung natürlich. Ziehe deinen eigenen Hof auf. Möchtest du bestimmte Früchte oder Getreide anpflanzen? Oder interessiert es dich doch mehr Tiere zu halten und ihre Erzeugnisse weiter zu verarbeiten? Dir sind keine Grenzen gesetzt.

Bus Simulator 2021

Freue Dich bei Bus Simulator 21 auf den bisher umfangreichsten und fortschrittlichsten Fuhrpark der Seriengeschichte. Eine Flotte von 30 Bussen international namhafter Hersteller wie z.B. Volvo, Alexander Dennis, Scania, BYD, Grande West und Blue Bird wurden für den Bus Simulator 21 ebenso lizenziert wie bereits im Vorgänger enthaltene Marken wie Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS und MAN. Meistere zum ersten Mal auch mit einem Doppeldecker und E-Bussen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs. Sei gespannt auf eine brandneue, imposante US-amerikanische Karte namens “Angel Shores” sowie auf die aus dem Vorgänger bekannte europäische “Seaside Valley”-Karte inklusive der dazugehörigen Map Extension. Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielmodi sprechen dabei die unterschiedlichsten Spielertypen an.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Astragon insgesamt folgende Game-Pakete:

Gewinner 01 - Mix-Bundle 1x Marsupilami: Hoobadventure für die Xbox One

1x Asterix & Obelix: Slap them All! Limited Edition für die PlayStation 4

1x Bus Simulator 21 für den PC als Steam-Key

1x Landwirtschafts-Simulator 22 für den PC als GIANTS-Download

Gewinner 02 - Switch-Bundle 1x Asterix & Obelix: Slap them All! Limited Edition für die Nintendo Switch

1x My Universe: Mein Krankenhaus für die Nintendo Switch

Gewinner 03 - PC-Bundle 1x Bus Simulator 21 für den PC als Steam-Key

1x Landwirtschafts-Simulator 22 für den PC als GIANTS-Download

Gewinner 04 1x Bus Simulator 21 für den PC als Steam-Key

Marsupilami: Hoobadventure - [Xbox One / Xbox Series X] - Tropical Edition Entdecke 3 verschiedene Welten und über 20 spannende Level

Einstellbarer Schwierigkeitsgrad für mehr Spaß bei unerfahrenen und mehr Herausforderungen für erfahrene Spieler:innen

Wunderschön gestaltete und farbenfrohe Welten mit vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten

Stelle Rekorde auf mit dem Chrono-Modus

Entdecke und sammle Bonus-Items, um versteckte Level freizuschalten

Was muss ich tun?

