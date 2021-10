Mythic Quest – Apple vertraut auf den Geheimtipp

Was könnte das Herz mehr wollen als eine Serie, in der es um Videospiele geht? Zumindest geht es in “Mythic Quest”, um ein Produktionsstudio, dass ein beliebtes MMORPG entwickelt und am Laufen hält. Und jetzt hat Apple nach der zweiten Staffel beschlossen, die Serie um eine dritte und sogar direkt um eine vierte Staffel zu verlängern.

Eine fast “realistische” Darstellung der Gamesbranche

“Mythic Quest” ging im Februar 2020 auf Apple TV+ als Stream an den Start. Darauf folgte dann 2021 eine zweite Staffel und 2 Special Episoden. Die zwei Specials behandelten zu einem davon, wie die Figuren mit dem Lockdown zu kämpfen hatten und wie es war in ihre Büros zurückzukehren. Scheinbar war dieser kleine Einblick in eine fiktionale Welt, die unsere Videospielbranche parodieren soll, so erfolgreich, dass Apple zwei neue Staffeln bestellt und produziert haben möchte. Die Comedyserie verfolgt Ian Grimm und sein Team im Studio, dass am Anfang der ersten Staffel eine Erweiterung zu ihrem MMORPG veröffentlicht. Das sorgt natürlich für alle möglichen Probleme. Mit diesen Probleme befassen sich, dann in aller “Arbeitsplatzcomedy” Manier, die Mitarbeiter*innen und wachsen als Freunde und Familie zusammen.

Mythic Quest tatsächlich von einem Spielestudio produziert

Interessanterweise produziert auch ein Team von Ubisoft die TV-Show. Ubisoft Film and Television, Lionsgate und Arts Entertainment sind zusammen für die Serie verantwortlich. Die Kreativköpfe, die sich das chaotische Abenteuer ausgedacht haben, sind zu einem Rob McElhenney, der auch die Hauptrolle Ian Grimm darstellt. Charlie Day, welchen man vielleicht aus “It’s always Sunny in Philadelphia” kennt und Megan Ganz, die als Autorin schon für “Community”, “Modern Family” und ebenfalls bei “It’s always Sunny in Philadelphia” mitgewirkt hat. F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis, und David Hornsby stehen McElhenney als Darsteller*innen zur Seite. Der Cast bringt viel Erfahrung mit was langanhaltende, erfolgreiche Comedyserien angeht. Bedeutet für uns, dass wir noch viel Vergnügen an “Mythic Quest” haben werden.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Variety

Titelbild: © Apple TV+