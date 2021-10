Pathfinder: Wrath of the Righteous – So löst ihr das Rätsel der Pulurafälle

In Pathfinder: Wrath of the Righteous gibt es so einige Puzzle und Rätsel die ihr lösen könnt oder eben auch müsst, um bestimmte Quests abschließen zu können. Ein solches Rätsel findet ihr beispielsweise im Tempel der himmlischen Herrscherin Pulura. Ihr erreicht den Tempel wenn ihr erstmals zu den Pulurafällen reist. Beschreitet ihr den Legendenweg des Engels so werdet ihr ihn bereits in Kapitel drei im Rahmen eurer Legendenquests besuchen. Falls nicht, findet ihr den Tempel erst im Rahmen der Quest Feuerkaskade in Kapitel fünf. Das Rätsel bleibt jedoch immer gleich, unabhängig davon, wann ihr den Tempel erreicht. Wie ihr es löst, haben wir hier für euch in einem kleinen Guide zusammengefasst.

Folgt den Sternen zur richtigen Lösung

Um das Rätsel am Sternenbecken zu lösen, müsst ihr die Sternenkonstellationen an dessen Rand in einer bestimmen Reihenfolge anklicken. Die Hinweise dafür findet ihr in den Büchern, die ihr im Tempel und draußen in den Pulurafällen finden könnt. Für alle denen das eigenständige Rätseln in Pathfinder: Wrath of the Righteous keinen Spaß macht, haben wir hier direkt die Lösung parat.

Den Namen des Sternenbildes seht ihr wenn ihr mit der Maus drüber fahrt. Die richtige Reihenfolge lautet:

1. Das Brautpaar

2. Die Tochter

3. Der Reiter

4. Der Patriarch

5. Das Rudel

6. Der Begleiter

Habt ihr die Sternenbilder in der richtigen Reihenfolge angeklickt, seht ihr eine kurze Sequenz in der sich eine Wand zu einer Treppe nach unten öffnet. Am Ende der Treppe gelangt ihr in einen kleinen Raum und könnt eure, mit viel Schweiß und Blut, erkämpfte Belohnung entgegen nehmen. In dem Raum erwartet euch eine ordentliche Summe Gold, viele Schriftrollen und anderer nützlicher Krimskrams sowie ein Tagebuch, das die Geschichte rund um die Pulurafälle näher beleuchtet. Die wichtigste Ausbeute ist jedoch die Gipfelmaske, welche ihr in der abgeschlossenen Truhe findet. Sie ist eine der vier Masken, die ihr benötigt um Nenios Quest Mehr als nichts abschließen zu können.

