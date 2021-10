Batwoman – Ruby Rose öffnet sich ihren Fans auf Instagram

Das Wochenende lieferte für viele DC Fans Neues, auf dass sie sich in Zukunft freuen können. Unter anderem war auch die TV-Serie “Batwoman” vertreten. Umso härter fallen jetzt die neuen Anschuldigungen von Ruby Rose aus, der ehemaligen Hauptdarstellerin der Serie. Sie berichtete auf Instagram von ihren Erlebnissen am Set und mit dem Produktionsteam.

Ruby Rose kritisiert das “Batwoman” Umfeld

An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die Situation rund um Ruby Rose und den Verantwortlichen von WarnerBros. rasend schnell entwickelt und immer wieder neue Informationen an die Oberfläche geraten. Was bereits bekannt ist, ist das die Schauspielerin Ruby Rose nach langer Zeit ihr Schweigen gebrochen hatte. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans, was es damit auf sich hat, dass sie nicht mehr an der Serie mitwirkt und was ihr widerfahren ist. Sie beschuldigt Caroline Dries, Greg Berlanti, Sarah Schechter und Peter Roth ein Verhalten an den Tag gelegt zu haben, das untragbar sei. Beispielsweise hatte sich Ruby Rose beim Dreh von “Batwoman” schwere Verletzungen zugezogen und musste operiert werden. In ihrer Story spricht sie darüber, dass ein Privatdetektiv angeheuert wurde. Dieser sollte abschätzen wie schlimm ihre Verletzungen waren. Nach der Operation sollte sie schon nach 10 Tagen wieder weiterarbeiten, ansonsten müsste das ganze Produktionsteam gefeuert werden.

Eine schwere Zeit vor und nach der Trennung mit WarnerBros.

Nach ihrem Weggang von “Batwoman” kritisierten viele Ruby Rose Entscheidung. Jedoch spricht sie auch darüber, dass sie nicht ganz freiwillig die Show verließ. Daneben kamen weitere Geschichten ans Licht, wie dass Rose nach der Operation nicht selbstständig zum Set fahren konnte und dass das Produktionsteam sagte, sie solle ein Taxi nehmen. Oder dass ihr Kollege Dougray Scott sich aggressiv und fürchterlich gegenüber Frauen verhalten habe. Daraufhin meldete sich WanerBros. TV zu den Anschuldigungen. Sie behaupten, dass sie Rose aufgrund von Beschwerden und ihrem Verhalten am Arbeitsplatz für die zweite Staffel nicht weiter engagierten. Die anderen Behauptungen von Ruby Rose griffen WBTV nicht auf und gaben kein weiteres Statement ab.

