Spider-Man – Der meist ersehnteste Trailer 2021

Der wahrscheinlich am meisten gewünschte Trailer Nach Avengers: Endgame aus dem Hause Marvel ist hier. Spider-Man: No Way Home beglückt uns mit vielen spannenden Ausschnitten aus dem dritten Film Teil der beliebtesten Spinne aus der Nachbarschaft. Am 16. Dezember 2021 ist es dann so weit und wir können Peter Parker endlich wieder auf der Leinwand sehen und diesmal wohl nur im Kino!

Spider-Man desmaskiert und von der Welt verachtet

Nachdem uns die Verantwortlichen hinter Spider-Man: Far from Home mit einem wahren Cliffhanger hängen haben lassen, wird uns im neuen Trailer endlich gezeigt, was passiert, wenn die ganze Welt weiß, wer Spider-Man ist. Dem nicht genug Peter Parker muss sich auch noch mit Anschuldigungen rumschlagen die ihm Mysterio angehängt hat. Dadurch gerät sein Leben aus den Fugen, dass sieht man zumindest im Trailer. Doch hat Peter schon eine Idee, er kennt ja einen Zauberer, der ganz gut mit der Zeit umzugehen weiß. So trifft Peter auf Doktor Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, und bittet ihn alles ungeschehen zu machen. Doch wie immer kann so ein Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt sein und somit muss sich Peter wieder neuen Herausforderungen stellen.

Alter und Neue Bekannte treffen ein

Natürlich kehrt Tom Holland als unser Lieblingswandkrabbler zurück und neben ihm auch seine Freunde, Zendaya in der Rolle von MJ und Jacob Batalon als der Mann im Rollstuhl Ned. Daneben werden Jon Fravreau als Happy Hogan und Marisa Tomei als Tante May ihre Rollen wiederaufnehmen. Aber nicht nur das, im Trailer haben wir auch einen altbekannten Feind des Spider-Man zusehen gekriegt. Alfred Molina wird tatsächlich als Dr. Otto Octavius zurückkehren. Damit war es aber noch nicht gut. Aufmerksame Fans werden sicherlich die Bomben des Green Goblin gesehen haben und wenn man manchen Kommentaren glauben mag, so gibt es eindeutige Anzeichen für die Wiederkehr von Electro und der Echse. Das ist zwar alles nur Spekulation doch scheint der Plan der Produktionsunternehmen aufzugehen, da jeder voller Vorspannung dem Dezember entgegenfiebert!

Quelle: SonyPicturesGermany via Youtube

Titelbild: © Sony Picture Entertainment