Scarlett Johansson – Unterstützung von Elizabeth Olsen

In den letzten Wochen hat kaum ein Thema die Filmwelt so sehr beschäftigt wie der Rechtsstreit zwischen Scarlett Johansson und Disney. Viel wurde darüber gesprochen, zwischen den beteiligten Parteien ging es heftig hin und her, und einige Stimmen aus der Branche haben sich bereits dazu geäußert. Nun hat auch Johanssons ehemalige Marvel-Kollegin Elizabeth Olsen ihre Meinung kundgetan.

In einem Interview mit VanityFair, an dem auch Jason Sudeikis beteiligt war, kam das Gespräch auf parallele Veröffetnlichungen auf mehreren Plattformen. Im Laufe der anhaltenden Pandemie gab es schließlich mehrere Studios, die diesen Schritt gegangen sind. Der anhaltende Rechtsstreit zeigt aber auch die Schattenseiten dieser Praktik auf. Darauf bezogen antwortete Olsen:

(…)when it comes to actors and their earnings, I mean, that’s just, that’s just all contracts. So it’s either in the contract or it’s not. (…) I think she’s so tough and literally when I read that I was like, “good for you Scarlett.”