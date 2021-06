Death Stranding – Die Gerüchte haben sich bestätigt

Erst vor ein paar Tagen hat Kojima ein Bild von sich bei Twitter gepostet und damit die Fans in Aufruhr versetzt, nun haben sich die Gerüchte um Death Stranding bestätigt. Beim Summer Game Fest hat er die nachfolgenden Pläne für seinen verkündet.

Death Stranding kommt auf die PS5

Einige Fans hatten es schon geahnt und andere haben sich auf einen neuen Titel von Hideo Kojima gefreut, aber nun ist es offiziell. Death Stranding bekommt eine PS5-Version, als Dierctor’s Cut-Edition. Zuvor hatte bereits die Gerüchteküche gebrodelt, nachdem ein Bild von ihm auf Twitter veröffentlicht wurde. Ich hatte bereits im Laufe dieser Woche dazu einen Beitrag verfasst, den ihr hier findet.

Der Director’s Cut wird wahrscheinlich optisch überarbeitet werden, aber auch neue Inhalte bieten, wie der Trailer erahnen lässt. In Kojima Manier ist der Trailer etwas speziell und spielt deutlich auf die Metal Gear-Reihe an. Was hat es nur mit diesem Karton auf sich? Was wirklich in der PS5-Version überarbeitet und ergänzt wird, hat Kojima derzeit noch nicht preisgegeben, aber er hat angekündigt, dass in den nächsten Wochen mehr Infos folgen werden. Auch wenn wir nun keinen neuen Titel bekommen haben, könnte der Griff zum Director’s Cut es Wert sein. Wenn ihr noch mehr zu den neusten Games wissen wollt, schaut doch mal auf unserer News-Übersicht vorbei.











Quelle: YouTube