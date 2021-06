Summer Game Fest – Kojimas Auftritt lässt Fans hoffen

Am Donnerstag startet das Summer Game Fest, welches von Geoff Keighley präsentiert wird. Auf dem Event sollen um die 30 Spiele vorgestellt werden, ob es auch einen neuen Titel von Hideo Kojima geben wird?

Kojima ist zum Summer Game Fest eingeladen

Auf Twitter wurde ein Bild von Hideo Kojima gepostet und sorgt direkt für Aufregung bei den Fans. Die persönliche Assistentin von Kojima hat ein Bild von ihm veröffentlicht, mit einer Eintrittskarte zum Summer Game Fest in seiner Hand. Wirklich verwunderlich ist das nicht, denn Keighley und Kojima sind gute Freunde und Keighley hat sogar einen Gastauftritt in Death Stranding spendiert bekommen. Doch was präsentiert Kojima auf dem Event?

Die Fans sind fleißig dabei das Bild zu analysieren und hoffen auf einen Tipp, ob und welches Spiel Kojima ankündigen wird. Im Hintergrund befinden sich allerlei Figuren, die möglicherweise einen Hinweis geben könnten. Neben einem Tie Fighter, Death Stranding- und Kaijuu-Figuren, gibt es noch eine The Walking Dead Tasse und etwas von Mega Man zu entdecken. Eine mögliche Ankündigung wäre der Release von Death Stranding für die PlayStation 5. Doch bis zu seinem Auftritt können wir nur spekulieren, möglicherweise wissen wir am 10. Juni zum “Kickoff Live!” mehr. Das Gesamte Event wird an verschiedenen Tagen stattfinden, beginnt diesen Donnerstag und endet am 22. Juli mit der EA Play Live.

Quelle: Twitter