E3 2021 – Jason Schreier verrät Details zu Ankündigungen

Mit dem gestrigen Startschuss des Summer Games Fest und der E3 2021 beginnt eine aufregende Zeit voller spannender Ankündigungen. Zahlreiche Entwickler und Publisher präsentieren kommende, teils völlig neue Spiele. So kurz vor den Präsentationen kommen viele Leaks ans Tageslicht. Auch Branchen Insider Jason Schreier verriet einige interessante Details zur diesjährigen E3.

E3 2021 – Schreier äußert sich zu Starfield, Ubisoft und Co.

Jason Schreier ist ein bekannter Branchen Insider. Der Bloomberg-Journalist ist gut vernetzt und kennt daher so manche Info vor Veröffentlichung. Einige davon verriet er nun in einem Podcast im Vorfeld der Electronic Entertainment Experience. So teilte er mit, dass wir endlich Starfield sehen werden. Dieses soll Ende 2022 erscheinen. Ein genaues Datum soll es wohl auf dem Event am Sonntag geben. Darüber hinaus äußerte er sich auch zu den Gerüchten um ein Spiel zu Guardians of the Galaxy. Dieses werde nun doch kein Live-Service Spiel sind, sondern ein klassisches Action-Adventure.

Weiter äußerte er sich zu Ubisoft. Die haben wohl eine Überraschungsankündigung für ihre Show geplant. Beyond Good & Evil 2 lässt derweil noch länger auf sich warten. Schreier betonte, dass das Spiel nach wie vor in einer relativ frühen Entwicklungsphase sei. Zum nächsten Assassin’s Creed konnte er noch ausführen, dass Ubisoft eine noch größere Welt plane, als in Valhalla.

Quelle: Triple Click Podcast