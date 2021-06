Cuphead – Neuer Teaser zur Cartoonserie mit Wayne Brady

Netflix arbeitet an einer originalgetreuen Cartoonserie zu Cuphead, das ist ja bereist kein Geheimnis mehr. Nun konnte man einen weiteren neuen Teaser Trailer bewundern, in dem die Stimme eines sehr wichtigen Charakters enthüllt wurde. So wird der Schauspieler Wayne Brady die Rolle des Mr. King Dice übernehmen.

Cuphead als Cartoonserie im Stil alter Cartoonserien

Beim Stil wurde sich ganz wie im Spiel auch für die Serie an guten, alten Cartoonserien wie Mickey Maus und Co. orientiert. Zwar sind die Linien etwas schärfer gezeichnet als damals, aber das Gefühl kommt auf jeden Fall rüber. Vor allem die Rolle des neu vorgestellten Charakters passt optimal ins Bild.

King Dice ist einer der Antagonisten aus dem Spiel. Er ist die rechte Hand des Teufels, dem Hauptbösewicht des Spiels. Seine Thematik dreht sich rund um Casinos und Glücksspiele und das wird auch in der Serie repräsentiert. Im gezeigten Trailer veranstaltet er eine Quizshow im TV. Gesprochen wird er vom Schauspieler Wayne Brady.

Die Serie, die "The Cuphead Show" heißen wird, hat noch keinen Ausstrahlungstermin.











Quelle: Netflix