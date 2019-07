Cuphead – Kommt das Shoot-’em-up bald auf Netflix?

Bereits 2017 erschien das Shoot-’em-up-Game, für die Xbox One und dem PC. Seit dem 17. April 2019, ist “Cuphead” auch digital für die Nintendo Switch verfügbar. Nun bestätigte der Entwickler Studio MDHR, auf Twitter, dass Cuphead, bald auf Netflix zu sehen sein wird.

Die Entwickler Chad und Jared Moldenhauer arbeiten dabei fest zusammen, mit dem Executive Producer Dave Wasson und Co-Executive Producer Cosmo Segurson. Die beiden sind unter anderem durch Serien wie “Mickey Mouse Shorts” und “Rockos modernes Leben” bekannt und unterstützen dabei C.J. Kettler, von King Features Syndicate. “Popeye”, “Betty Boop” und “Flash Gordon”, sind einige der Marken, die King Features ins Leben gerufen hat. Somit sollte das Spiel, welches im 30er Jahre Comic-Stil gezeichnet ist, in guten Händen sein. Die Geschichte wird sich um die zwei bekannten Charaktere Cuphead und seinen Bruder Mugman drehen, welche auf Inkwell Isles, einige Abenteuer erleben werden.

Dies ist vielleicht eine kleine Wiedergutmachung für die Fans, nachdem der DLC “Cuphead: the Delicious Last Course”, auf das Jahr 2020 verschoben wurde. Mehr Infos dazu und was der DLC enthält, könnt ihr hier nachlesen.

Wann genau die Serie an den Start geht, hat Netflix bisher nicht verraten.

Coming to you in full color and cine-sound, it's…The Cuphead Show! Witness the wondrous Inkwell Isles as you've never seen them before in an original series inspired by classic animation styles of the 1930s. Now in production by the talented team at @Netflix Animation! pic.twitter.com/4xA59eVLra

— Studio MDHR (@StudioMDHR) July 9, 2019