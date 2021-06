Rocket League – Fast & Furious Inhalte kommen zurück

Während der Summer Game Fest Präsentation wurde die Rückkehr der Fast & Furious Marke zu Rocket League enthüllt. Fans des Carball Spiels werden sich schon bald die Flitzer sichern können um dann stilecht ein paar Tore zu schießen.

Rocket League bringt Fast & Furious zurück

Ab dem 17. Juli bringt Psyonix die Fast & Furious Inhalte in das Spiel zurück und neben neuen Stickern erwartet euch auch ein nagelneuer Wagen. Mit dem Ponitac Fiero kommt ein neuer Flitzer ins Spiel und was sonst noch in dem 2400 Credits Paket steckt seht ihr hier.

FAST & FURIOUS PONTIAC FIERO (HYBRID-HITBOX)

„Fast & Furious Pontiac Fiero“-Räder (normal) und Räder (schwarz lackiert)

Aufkleber „Flammen“, „Streifen“, „Rundenprofi, „Flügel, „Blitz“, „Reel Life“

FAST & FURIOUS DODGE CHARGER (DOMINUS-HITBOX)

„Fast & Furious Dodge Charger“-Räder (normal) und Räder (schwarz lackiert)

Aufkleber „Alameda-Doppel“, „Flammen“, „Good Graces“, „Rallye“, „Sinclair“, „Steuermann“, „Reel Life“

FAST & FURIOUS NISSAN SKYLINE (HYBRID-HITBOX)

„Fast & Furious Nissan Skyline“-Räder (normal) und Räder (schwarz lackiert)

Aufkleber „2Bold“, „2Cool“, „2Tuff“, „Sauberer Schnitt“, „Zielgerade“, „Kupplung“, „Reel Life“

Solltet ihr die anderen Wagen bereits besitzen wird es Upgrade Packs für je 300 Credits geben und ihr könnt die Wagen auch in Einzelpacks zu je 1000 Credits erwerben.











