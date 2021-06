Star Wars Jedi: Fallen Order – Next Gen Upgrades verfügbar

Ab heute könnt ihr euer Laserschwert in Star Wars Jedi: Fallen Order auch auf den neuen Konsolen schwingen. Die Upgrades sind seit heute verfügbar und EA ermöglicht sogar einen überraschenden Service.

Ab heute könnt ihr als Besitzer der PS4 oder Xbox One Version auf eine entsprechende Version für eure PS5 oder Xbox Series upgraden. Die Upgrades sind dabei in beiden Fällen kostenfrei und können in beiden Stores gefunden werden.

Interessant ist jedoch, dass ausgerechnet EA einen sehr netten Service anbietet, solltet ihr auf eine Konsole ohne Laufwerk umgestiegen sein. Über die Hilfeseite von EA könnt ihr einen Kaufbeleg für eure Disc Version einreichen.

Bei Bestätigung des eingereichten Belegs erhaltet ihr dann einen kostenfreien Codes zugesandt. Und mit diesem Code könnt ihr dann auf eurer digitalen Konsole ebenfalls ein gratis Next Gen Upgrade abrufen. Solltet ihr das Spiel noch nicht besitzen, könnt ihr zudem auch direkt Next Gen Versionen erwerben.

EA is going the extra mile for PS5 Digital and Xbox Series S users (disc-less consoles) that own Star Wars Jedi: Fallen Order on disc. Contact EA support to validate your purchase to get the free upgrade/digital copy (proof of purchase required) https://t.co/RmJM1ESi9M pic.twitter.com/RVTigGtoQH

— Wario64 (@Wario64) June 11, 2021