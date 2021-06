Far Cry 6 – Charakter wird teilweise aus der Third-Person-Perspektive gespielt

Ubisoft hat vor kurzem den nächsten Teil der populären Shooter-Reihe Far Cry 6 in einem separaten Livestream offiziell enthüllt. Während am 12. Juli im Rahmen von Ubisoft Forward weitere Details zum Open-World-Bombast erwartet werden, meldet sich nun der französische Entwickler mit einer weiteren interessanten Information zum Spiel zu Wort.

Far Cry 6 wird nicht nur aus der Ego-Perspektive gespielt

Bislang waren die vergangenen Far Cry-Ableger dafür bekannt ihre Protagonisten nicht innerhalb des Spielgeschehens zu zeigen. So mussten Spieler den Charakter bisher permanent aus der First-Person-Sicht steuern, ohne genauen Blick auf die Spielfigur erhaschen zu können. Dies soll sich mit dem kommenden Ableger allerdings ändern. So gab Narrative Director Navid Khavari im Rahmen eines Interviews mit GameSport unlängst bekannt, dass Protagonistin Dani Roya in einigen Bereichen ebenfalls aus der Third-Person-Sicht gesteuert werden darf. Dabei beschränkt sich die übersichtlichere Perspektive vorrangig auf Guerilla-Lager sowie Hubs innerhalb der Spielwelt.

Laut Khavari wolle man so deutlicher zeigen, dass Dani zur Spielwelt als auch den Nebencharakteren eine gewisse Beziehung und Verbindung hat und nicht wie in den Vorgängern vollkommen losgelöst agiert. Auf diese Weise soll es gelingen, dass Dani vor allem als Charakter mehr heraussticht. Zudem betont der Narrative Director, dass sich das Ergebnis letztendlich sogar überraschend nahtlos in die Kämpfe aus er First-Person-Sicht einfügt. Interessant ist der Wechsel der Kameraperspektive übrigens auch, da Spieler hier ihre individuelle Ausrüstung genauer beäugen können. Sowohl der eigens ausgewählte Rucksack als auch die angepasste Kleidung werden in den Third-Person-Abschnitten nämlich deutlich zu sehen sein.

Zuletzt gab Ubisoft überraschend bekannt, dass Far Cry 6 ohne Level-Editor auskommen wird, der seit Far Cry 2 fester Bestandteil der Reihe war. Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia sowie PC.

Quelle: GameSpot