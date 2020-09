Ubisoft Forward – Livestream für kommende Woche angekündigt

Publisher Ubisoft wird die nächste Ausgabe der Event-Reihe Ubisoft Forward schon in der kommenden Woche abhalten.

Neue Informationen zu Immortals: Fenyx Rising

Wie Ubisoft am Abend bekannt gab, wird das nächste Ubisoft Forward Showcase bereits am kommenden Donnerstag, den 10. September 2020 stattfinden. Das Event startet dabei um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit und kann über die offiziellen Streaming-Plattformen wie Twitch oder YouTube live verfolgt werden.

Worum sich der Livestream konkret drehen wird, ist nicht abzusehen. Zu Erwarten sind unter anderem Updates zu kommenden Blockbustern wie Watch Dogs Legion oder Assassin’s Creed Valhalla, die bekanntlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Darüber hinaus häufen sich Gerüchte, die von einer offiziellen Ankündigung der Prince of Persia Remastered Collection sprechen. Auch das ehemalige Actionspiel Gods and Monsters soll im Fokus des Showcase stehen und unter dem neuen Namen Immortals: Fenyx Rising der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden.

Weiterhin spricht das französische Unternehmen von einigen Überraschungen sowie Ingame-Belohnungen für Uplay-Nutzer. Weitere Informationen zur Show findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Join us this September 10 for the latest reveals, updates and surprises at #UbiForward — Ubisoft (@Ubisoft) September 1, 2020

Quelle: Ubisoft