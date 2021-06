ASUS – Neuste NVIDIA Grafikkarten mit Wasserkühlung

NVIDIA hat vor kurzem ihre neuen Grafikkarten vorgestellt und ASUS hat bereits ihre eigenen Varianten der Grafikkarten im petto. Die neusten Modelle der RTX 30-Serie gibt es in einer luft- und wassergekühlten Variante.

ASUS RTX 30-Serie im Überblick

Ganze 10 verschiedene Modelle bringt ASUS auf den Markt, dabei den Überblick nicht zu verlieren ist das A und O. Sowohl die RTX 3070 Ti, als auch die RTX 3080 Ti wird es nun in verschiedenen Varianten geben. Der Hardware-Hersteller bringt jede der genannten Grafikkarten in einer TUF, ROG und in einer LC Variante. Die kleineren Varianten unterscheiden sich vor allem im Speicher, denn diese besitzen nur 8 GB DDR&X RAM, anstatt 12 GB. Die Anschlüsse bleiben jedoch bei allen Modellen gleich. Ausgestattet sind alle Karten mit einem PCIe 4. Interface, zwei nativen HDMI 2.1 und drei nativen 1.4a DisplayPort Anschlüssen.

Die TUF-Modelle sind bei der Optik eher schlicht gehalten, ganz im Gegensatz zu den ROG Strix Modellen, die mit einer Menge RGB ausgestattet wurden. Ganz neu dabei ist die LC-Variante, die nicht mit einer Luft-, sondern mit einer Wasserkühlung ausgestattet wurde. Die LC-Variante mit der All-in-One Wasserkühlung macht optisch besonders viel her und ist mit adressierbaren LED ausgestattet. Aber nicht nur die Grafikkarte selbst, sondern auch die zwei 240-mm-Radiatoren sind mit RGB ausgestattet, um noch mehr FPS aus der Karte zu holen. Die RTX 3080 Ti-Karten sind bereits seit dem 3. Juni erhältlich und die RTX 3070 Ti-Karten werden ab dem 10. Juni erhältlich sein. Aber bei den derzeitigen Preisen und den Scalpern wird es sehr schwer sein eine Karte zu bekommen. Wenn ihr es nicht unbedingt nötig habt, solltet ihr besser bis nächstes Jahr warten.

Quelle: ASUS via Pressemeldung