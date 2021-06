E3 2021 – Capcom nennt Termin für die Präsentation

Die E3 2021 steht in den Startlöchern und neben den vielen Gerüchten im Vorfeld freut man sich auch auf handfeste Informationen, wie im Falle Capcom. Der Publisher nannte nämlich nun Details zum Termin für die eigene E3-Präsentation. Dazu verriet man einige Vorab-Infos zu den Inhalten.

Die E3 2021 startet für Capcom kurz vor Mitternacht

Der japanische Publisher wird am Montag mit dem Stream zur Electronic Entertainment Experience an den Start gehen. Nach deutscher Zeit geht es um 23:30 los. Für Nachteulen ideal, für Frühaufsteher eher weniger. Dafür ist die Auswahl der Streaming-Plattform sehr entgegenkommend. Neben Twitch und Youtube stehen auch Facebook und Twitter zur Verfügung. Zudem nannte Capcom auch, welche Spiele am Montag vorgestellt werden. Darunter befinden sich Resident Evil: Village, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 und The Great Ace Attorney Chronicles. Somit geht es in dem Fall um Spiele, deren Releases unmittelbar bevorstehen oder noch frisch auf dem Markt sind. Das Multiplayerspiel im Universum von Resident Evil wurde dagegen nicht erwähnt.

Welche Überraschungen hat Capcom in der Hinterhand?

Ob es darüber hinaus einige Überraschungen geben wird, blieb unklar. Dass uns Capcom aber gänzlich ohne Überraschung abspeist, ist eher weniger wahrscheinlich. Zudem veröffentlichte man ein kurzes Video, welches uns auf den Stream eistimmen soll. Am Montag werden außerdem einige Indie-Entwickler mit Streams auf dem Gaming-Event präsent sein. Den groben Zeitplan und welches Unternehmen an welchem Tag zu sehen sein wird, gaben die Veranstalter bereits bekannt.











Quelle: Capcom via Youtube