Summer Games Done Quick – Spiele-Lineup bekannt gegeben

Im Juli findet erneut das Charity-Event Summer Games Done Quick statt, welches sich immer mit der Winterversion Awesome Games Done Quick abwechselt. Wie auch im vergangenen Jahr findet das Event wieder mal komplett online statt. Was zu erwarten ist, dürfte bekannt sein: Eine Vielzahl von Spielen werden in schnellstmöglicher Zeit durchgespielt, während gleichzeitig Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Welche Spiele das sind, ist nun bekannt gegeben worden.

Außergewöhnliche Runs bei Summer Games Done Quick

Wieder einmal sollte für jeden Spielegeschmack etwas dabei sein. Von typischen Klassikern wie Super Mario- und Zelda-Titeln gibt es auch außergewöhnlichere Spiele wie Factorio, Psychonauts und Nintendogs. Für wirklich jedes Spiel gibt es eine Speedrun-Community, das sollte wohl nun wirklich jedem bewusst geworden sein.

Neben “normalen” Speedruns wird es auch mal wieder ein paar sehr spezielle Varianten geben. Könnt ihr euch z.B. vorstellen, dass man Super Mario 64 oder Trackmania Nations Forever mit verbundenen Augen durchspielen kann?

Insgesamt wird das Event mal wieder eine Woche lang laufen, von Sonntag, dem 4. Juli bis Sonntag, den 11. Juli. Alle Spendeneinnahmen gehen an die gemeinnützige Organisation Doctors without Borders.

