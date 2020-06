Games Done Quick – Sommerausgabe 2020 wird ein Online-Event

Auch die Speedrunningszene wird von den Folgen von Covid-19 beeinträchtigt. So wurde verkündet, dass das diesjährige Summer Games Done Quick-Event als Online-Event und nicht wie sonst in einer Messehalle abgehalten wird. Das Streamingevent wird jedes Jahr zweimal veranstaltet, bei dem diverse Speedruns gezeigt werden und Spenden für den guten Zweck gesammelt werden.

Summer Games Done Quick wird zu SGDQ2020 Online

Wie die Veranstalter auf ihrer Webseite mitteilen, kann die wie jedes Jahr in Minnesota live ausgetragene Veranstaltung nicht wie geplant ablaufen. Stattdessen wird man den Stream aus einem kleinen Studio senden, während die Speedrunner ihre Speedruns von zu Hause aus zocken können. Freiwilligenstellen werden aus den bereits eingegangenen Bewerbungen ausgewählt, auch wenn sich einige Positionen ändern. Darunter sind unter anderem Moderatoren, Streamprüfer und Spendenleser. Das Event findet in der Woche des 16. bis 23. August statt.

