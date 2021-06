No More Heroes – PC-Versionen erscheinen in wenigen Tagen

In wenigen Monaten, genauer gesagt am 27. August, wird der dritte Teil von No More Heroes erscheinen. Um die Möglichkeit zu bieten, die Vorgänger nochmal vorher zu spielen, erschienen diese als Paket im Oktober letzten Jahres für die Switch. Nun kommen beide Teile auch auf den PC.

No More Heroes 1 und 2 bald auf Steam

In ein paar Tagen sind die ersten beiden Abenteuer von Travis Touchdown auch auf dem PC erhältlich. Die jeweiligen Steam-Seiten sind bereits online. Dabei wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Controller zum Spielen erforderlich sein wird. Maus und Tastatursteuerung werden nicht unterstützt.

Während es im dritten Teil gegen eine Alieninvasion gehen wird, so waren die ersten beiden Teile zwar auch etwas abgespaced, aber in anderer Art. Hier ging es vielmehr um eine Liste von Auftragskillern, die nach und nach erledigt werden mussten. Mit kleinen Nebenaufgaben konnte man sich Geld dazuverdienen, um die jeweiligen Missionen anzunehmen. Es ist zu vermuten, dass das Gameplay wieder mehr in diese Kerbe schlagen wird.

Genaueres wissen wir am 27. August, wenn der dritte Teil für die Switch erscheint. Die Teile 1 und 2 können bereits am 9. Juni auf Steam erworben werden, um sich gründlich auf den Release des Nachfolgers vorzubereiten.





















*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: XSEEEDgames