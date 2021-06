Ich bin dein Mensch – Trailer zu deutschem Sci-Fi-Film

Der neue deutsche Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader vereint das Genre des Science Fiction mit einer Liebesgeschichte. In diesem porträtiert sie eine Beziehung zwischen einer menschlichen Frau und einem Roboter. Bei der 71. Berlinale im März vorgestellt, stieß er auf positive Resonanz. Nun ist der Trailer zu sehen, der vielversprechend aussieht.

Berlin in der Zukunft

Alma (Maren Eggert) ist eine Wissenschaftlerin, die im Pergamonmuseum in Berlin arbeitet. Gewillt, sich auf ein Experiment einzulassen, nimmt sie an einer Studie zur künstlichen Intelligenz teil. Drei Wochen lang soll sie fortan mit einem humanoiden Roboter leben. Tom (Dan Stevens), eine menschliche Maschine, ist speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, der ihr in ihrem Alltag zur Seite steht. Anfangs sehr befremdet, entwickelt Alma immer mehr Gefühle für ihn. Die sie nicht für möglich gehalten hätte.

Gepaart mit komödiantischen Inhalten, geht Maria Schrader, die zusammen mit Jan Schomburg das Drehbuch verfasst hat, auf Fragen der Liebe ein. Aber auch auf existenzielle. Was macht den Menschen zum Menschen? Und ab wann ist man einer?

Ich bin dein Mensch ab 1. Juli 2021 in den Kinos

Bereits sehr gefeiert wurde Maria Schrader für ihre vierteilige Netflix-Serie Unorthodox. Diese handelt von dem Ausstieg einer jungen Frau aus einer ultra-orthodoxen jüdischen Religionsgemeinschaft, die in Berlin ein neues Leben anfängt. Basierend auf Deborah Feldmanns autobiografisches Buch Unorthodox, versucht die Protagonistin ihre Freiheit zu erlangen.

Bekannt ist der Schauspieler des humanoiden Roboters Dan Stevens u.a. aus dem Netflixfilm Eurovision Song Contest – Story of Fire Saga, in dem er den Wettbewerber für Russland spielt. Gewitzt bietet er den isländischen Konkurrenten seine Hilfe an.

Maren Eggert, zu sehen in Giraffe, ist in Ich bin dein Mensch mit dem Silbernen Bären für ihre schauspielerische Darbietung ausgezeichnet worden.

Wir können uns mit einem internationalen Cast also auf ein neues Meisterwerk von Maria Schrader freuen!











Quelle: MajesticFilm via YouTube