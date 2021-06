PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Juni 2021

Passend zum Start des neuen Monats gab Sony nun die Neuzugänge für den hauseigenen Streaming-Dienst PlayStation Now bekannt. So dürfen sich Abonennten im Juni über einige Sonic-Titel sowie einen Blockbuster aus dem Hause CD Projekt RED freuen.

PlayStation Now im Juni mit Sonic und The Witcher

Anlässlich des 30. Jubiläums vom blauen Igel Sonic dürfen sich Fans allen voran über drei bekannte Spiele aus dem rasanten Portfolio von SEGA freuen. So können Abonnenten von Sonys Online-Dienst ab sofort auf den Arcade Racer Team Sonic Racing, das 2D-Abenteur Sonic Mania sowie den 2017 veröffentlichten Plattformer Sonic Forces zurückgreifen. Zudem gesellt sich der Blockbuster The Witcher 3: Wild Hunt von Cyberpunk-Entwickler CD Projekt RED. Das Rollenspiel kommt dabei in einer GOTY-Edition daher und bitte euch neben dem Hauptspiel allerhand zusätzlich veröffentlichte Inhalte. The Witcher 3: Wild Hunt ist ab sofort im Rahmen des Angebotes verfügbar und kann bis zum 6. September gespielt werden. Während derzeit bereits PlayStation Plus-Mitglieder auf Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown zurückgreifen können, sollen nun auch PlayStation Now-Abonnenten in den Genuss der Neuauflage des klassischen Prüglers kommen. Abseits davon werden ebenfalls das Fantasy-Spiel Slay the Spire sowie die Simulation Car Mechanic Simulator das Portfolio im Juni erweitern.

Wer sich bislang noch nicht für ein Abonnement des Dienstes entschieden hat, kann zurzeit ebenfalls auf eine 7-tägige Probemitgliedschaft zurückgreifen. Diese ist vollkommen kostenlos und kann seit Beginn des laufenden Jahres auch erneut von Spielern beantragt werden, die bereits in den vergangenen Jahren auf eine Trial-Version zurückgegriffen haben.

Angebot PlayStation Now - Abonnement 3 Monate (deutsches Konto) | PS5/PS4/PS3 Download Code - deutsches Konto PlayStation Now ist ein Spiele-Abonnement-Service, mit dem du zu einem Monatspreis auf über 500 Blockbuster, PlayStation-Exklusives, Familienfavoriten und von der Kritik gefeierten Hits zugreifen kannst.

Mit PlayStation Now kannst du PS4-, PS3- und PS2-Spiele sofort streamen und Hunderte von PS4-Spielen herunterladen.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: PlayStation Plus