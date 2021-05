Two Point Campus – Leak offenbart neues Uni-Aufbauspiel

Etwas unfreiwillig wurde nun enthüllt, dass Spieler in Two Point Campus zukünftig ihre eigene Universität aufbauen können. Der Nachfolger zu Two Point Hospital tauchte auf der Microsoft-Produktseite auf, ohne vorher angekündigt zu werden. Bilder und Infos zu dem Spiel gibt es jedoch jetzt schon reichlich.

Errichtet in Two Point Campus eure eigene Universität

Die Two Point Studios arbeiten an einer neuen Management Simulation. Doch anstatt Krankenhäuser errichtet ihr im kommenden Titel nun Universitäten. Doch gemäß des irren Humors ist natürlich nicht von einer normalen Uni die Rede. Das Kurs-Angebot ist nämlich durchaus kurios. Ob Ritterschule, Clown-Ausbildung oder Zauberlehre, hier scheint alles möglich zu sein. Aber auch “normale” Kurse wie Archäologie, Musik oder Kunst können die Studenten besuchen. Es gilt natürlich auch wieder, ein finanziell stabiles Unternehmen auf die Beine zu stellen.

Darüber hinaus muss der Spieler auch auf die Wünsche der Studenten eingehen. Neben Seelsorge beschäftigt ihr euch auch damit, euren Lernwilligen das Knüpfen von Beziehungen zu erleichtern. Auch mit Events wollen die Studenten bei Laune gehalten werden. Ein Release-Datum ging aus der mittlerweile wieder gelöschten Produktseite nicht hervor. Das Spiel soll für PC, Switch, PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: gematsu