Two Point Campus – Vom Krankenhaus zum Campus

Two Point Campus ist jetzt für Steam, Switch und Co. erhältlich. Nachdem die Entwickler die Spieler früher auf Patienten losgelassen haben, gehts jetzt an die Uni! Werde Dekan und Manager deiner Traumuniversität und spiele mit den Hoffnungen und Ängsten deiner Studenten.

Der zweite Streich von den Machern von Two Point Hospital

Seit gestern dem 09. August 2022 ist Two Point Campus für Steam und alle aktuellen Konsolen erhältlich. Das zweite Werk von Two Point Studios steht seinem Vorgänger in nichts nach. Mit Two Point Hospital wurde damals eine liebevolle Krankenhaus Simulation geschaffen, ganz im Geiste des Klassikers Theme Hospital von Bullfrog. Eine Mischung aus Aufbaustrategie und Wirtschaftssimulation, die sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Two Point Campus führt uns diesmal an die Universität. Was im Trailer auf den ersten Blick eher wie eine klassischen Uni-Simulation wirkt, mit Vorlesungen, Nachhilfezimmern und Bibliotheken, entuppt sich bei genauerer Betrachtung als kreative Spielwiese mit vielen humorvollen und unerwarteten Begegnungen, wie z.B. Goth-Vampiren, Zauberschulen und Ritterkunde.

Dabei spielen auch die Bedürfnisse der Studenten eine übergeordnete Rolle. Wer in den Studenalltag schonmal hereingeschnuppert hat, fühlt sich hier zwischen kurios Professoren und Studierenden mit Nervenzusammenbrüchen pudelwohl. Das Simulationsspiel glänzt mit seiner Detailverliebtheit, punktet mit einigen Features, die im Vorgänger schon großartig waren und bessert an anderer Stelle kleinere Makel des ersten Teils aus.

Titelbild: © Two Point Studios Ltd.

Quelle: Two Point Studios