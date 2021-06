Torchlight III – Das Frühlingsupdate bedeutet das Ende einer Zusammenarbeit

Das Frühlingsupdate für Torchlight III hat viele Neuerungen im Gepäck. Neben reichlich neuer Inhalte bedeutet es unter anderem auch das Ende einer Zusammenarbeit in der Weiterentwicklung des Hack and Slay Spiels. Das Frühlingsupdate ist ab sofort auf allen Systemen verfügbar.

Diese Neuerungen erwarten euch in Torchlight III

Das Wichtigste zuerst! Ab sofort erwartet euch in Torchlight III eine neue Charakterklasse. Der verfluchte Kapitän steht ab sofort zur Auswahl, um mit ihm und seiner Crew auf abenteuerliche Missionen zu gehen. Mit dem Piratenkönig steht euch ab sofort eine Klasse zur Auswahl, die vermehrt auf die Beschwörung von Helfern setzt. Als Kapitän eurer Crew habt ihr die Macht, eure Kameraden in die Schlacht zu führen.

Doch damit nicht genug. Neben dem verfluchten Kapitän gesellt sich auch noch eine Reihe neuer tierischer Begleiter dazu. Da trifft es sich gut, dass im neusten Update auch die maximale Anzahl an Charakterplätzen erhöht wurde. Von nun an stehen euch online 25 und offline 40 Charakterplätze zur Verfügung. Neue legendäre Rüstungen und Waffen dürfen bei einem ordentlichen Update natürlich auch nicht fehlen und sind deshalb ebenfalls im Frühlingsupdate enthalten.

Doch das Update bedeutet auch Abschied. Mit der Veröffentlichung des Frühlingsupdates beendet das Entwicklerstudio Echtra Games die Arbeit an Torchlight III. In einem Blogpost heißt es: „[…] we are moving on to new (and exciting) things, and we will be passing the baton back to our partners at Perfect World.“ Das Entwicklerstudio aus San Francisco wird sich demnach in Zukunft auf neue Projekte fokussieren und nicht weiter am Hack and Slay arbeiten.











Quelle: torchlight3.com