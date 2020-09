The Witcher 3 – Kostenloses Next-Gen-Upgrade bestätigt

Auch das Mammut-Rollenspiel The Witcher 3 wird eine optimierte Version für Next-Gen-Konsolen spendiert bekommen – und das sogar kostenlos!

The Witcher 3 auch für PC optimiert

Wie CD Projekt unlängst bekannt gab, wird das Open-World-Epos The Witcher 3 ebenfalls für die kommende Konsolengeneration umgesetzt. Die Version für Xbox Series X und PlayStation 5 soll dabei von einer Reihe visueller und technischer Optimierungen profitieren, darunter Raytracing und verkürzte Ladezeiten.

PC-Spieler sollen in diesem Zuge aber natürlich nicht leer ausgehen und so sieht das Studio auch für die Fassung am heimischen Rechner einige Verbesserungen vor. Abseits der Anpassungen, die man für Konsolen veröffentlichen wird, hält exklusiv auch HDR Einzug in die Spielwelt des Hexers.

Die optimierte Version von The Witcher 3 wird auf allen drei Plattformen mitsamt aller bereits veröffentlichter Zusatzinhalte separat zum Kauf angeboten. Solltet ihr das Spiel jedoch bereits für PC, PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, könnt ihr kostenfrei auf die Next-Gen-Version upgraden.

Einen finalen Releasetermin für den Re-Release gibt es bisher nicht.

And, with this update, we're bringing HDR to the PC version of the game!🤗 — Marcin Momot (@Marcin360) September 4, 2020

Quelle: CD Projekt