PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Juni 2021

Die PlayStation Plus Spiele für den Juni 2021 sind nun offiziell und der Leak wurde damit bestätigt. Wie Jenny schon vor ein paar Tagen in ihrem Beitrag erwähnt hatte, wird unter anderem ein Star Wars Spiel im PS Plus Abo erhältlich sein.

Mit PlayStation Plus in eine weit entfernte Galaxis

Mit Star Wars: Squadrons erscheint die Weltraum-Dogfight-Simulation im Juni 2021 im PS Plus Abo. Bei diesem Spiel steigt ihr in das Cockpit eines Raumschiffes der Rebellen oder des Imperiums und versucht eure Feinde zu vernichten. Dabei könnt ihr entweder die kurze Story erleben oder online gegen andere Piloten antreten, um eure Flugkünste zu demonstrieren. Interessant ist hier, dass ihr die Seite des Imperiums erleben könnt und damit auch mal die andere Seite der Medaille seht. Wer im Besitz einer VR-Brille ist, kann noch tiefer in das Geschehen eintauchen und das kann ich nur jedem empfehlen. Besonders in VR kommen die großen Stärken des Spieles zum Vorschein. Wer noch mehr zum Titel wissen möchte, der sollte sich den Test von mir dazu anschauen. Der Titel wird sowohl auf PS5 als auch PS4 spielbar sein.

Mehr VR und mehr aufs Maul

Wer lieber anderen auf die Schnauze hauen möchte, der sollte einen Blick auf Virtua Fighter5: Ultimate Showdown werfen. Hier könnt ihr aus insgesamt 19 verschiedenen Kämpfern wählen und in 1v1-Kämpfen gegeneinander antreten. Der Titel soll Anfang Juni exklusiv für PlayStation 4 erscheinen und ein besonderes Augenmerk auf den Mehrspieler-Modus, HD-Grafik und die Online-Features setzen.

Zuletzt gibt es für PS4-/ und PS5-Besitzer Operation: Tango, ein Koop-Spionage-Abenteuer, das ihr gemeinsam mit einem Freund erleben könnt. In Zweierteams werdet ihr zu Agenten und Hacker und versucht die Welt vom Bösen zu befreien. Vorrausetzung für das Spiel ist ein funktionierendes Mikrofon, denn ihr seid nur über eure Stimme verbunden. Alle Titel sind ab dem 1. Juni zum Download bereit, aber vorher solltet ihr euch noch Battlefield V, Stranded Deep und Wreckfest: Drive Hard. Die Last sichern.

