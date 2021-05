Dragon Quest 12: The Flames of Fate – Nächster Ableger offiziell angekündigt

Square Enix kündigte bereits vor einiger Zeit an, in einem separaten Livestream Neuigkeiten rund um die populäre Spielereihe Dragon Quest bekannt zu geben. Anlässlich des 35. Jubiläums konnten Fans in der vergangenen Nacht via YouTube einigen Ankündigungen rund um das japanische Franchise beiwohnen, unter anderem stellte man ebenfalls erstmal den nächsten Ableger der Hauptreihe vor.

Dragon Quest 12: The Flames of Fate offiziell angekündigt

Nachdem Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals hierzulande ebenfalls eine große Fangemeinde um sich scharen und Square Enix mit der Definitive Edition des rundenbasierten Japano-RPGs weitere Spieler in ihren Bann ziehen konnte, warteten gestern Nacht Fans gespannt auf die neuen Ankündigungen um die Marke aus dem Hause Square Enix. Mit Dragon Quest 12: The Flames of Fate stellte der japanische Publisher mitunter den neuen Ableger der populären Hauptreihe vor. Viele Informationen gab man zwar noch nicht preis, erklärte aber, dass man das Kampfsystem erheblich überarbeitet hätte. Dabei soll zwar der rundenbasierte Ansatz bestehen bleiben, es würde sich laut Creator Yuji Horii dennoch deutlich anders anfühlen. Zudem soll Dragon Quest 12 weitaus düsterer werden als es Fans bislang gewohnt waren. Auch sprach man davon, dass das kommende Rollenspiel diverse Entscheidungsmöglichkeiten mit sich bringen wird – die Vorgänger-Titel boten bislang indes eine sehr lineare Story.

Weder zu den Plattformen für die Dragon Quest 12 erscheinen soll noch zu einem angepeilten Releasedatum äußerte sich der japanische Publisher bislang. Auch was sich konkreter hinter dem neuen Battle System verbirgt, verriet man vorerst nicht. Weitere Informationen werden wir wahrscheinlich bereits in Kürze von Square Enix erfahren können.











Quelle: Square Enix via YouTube