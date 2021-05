PlayStation Plus – Juni-Spiele vorab geleakt?

Wie in jedem neuen Monat dürfen sich Abonnenten von Sonys Online-Service PlayStation Plus auch im Juni über neue kostenfreie Spieletitel freuen. Regulär sollte diese allerdings erst am kommenden Mittwoch bekannt gegeben werden, nun ist vorab bereits ein Leak aufgetaucht, der die kostenlosen Spielehits des kommenden Monats verkündet.

PlayStation Plus mit Star Wars und Virtua Fighter?

So meldete sich unlängst die spanische Website Areajugones erneut zum Thema zu Wort. Wir erinnern uns: das gut informierte Team sagte zuvor bereits die PS Plus-Spiele für Mai korrekt voraus und wusste bereits vor der offiziellen Ankündigung von den neuen Farbvarianten des DualSense. Nun wollen die spanischen Redakteure in Erfahrung gebracht haben, was für Spiele Abonnenten im Juni zu erwarten haben. Demnach soll unter anderem Star Wars: Squadrons für die PlayStation 4 und dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der PS5 bereitstehen. Das Action-Spiel entführt euch in Sternenjäger-Gefechte aus der Ego-Perspektive, die sich alleine in der Kampagne als auch mit anderen Spieler in einzigartigen Multiplayer-Schlachten ausleben lassen.

Weiter scheint es außerdem mit Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown zu gehen, das euch ebenfalls auf der PlayStation 4 zur Verfügung steht. Das Line-up schließt dann mit dem Koop-Agenten-Titel Operation Tango ab. Das kooperativen Spionageabenteuer erschien ursprünglich im August des vergangenen Jahres und schlägt in eine ähnliche Kerbe wie das aktuelle It Takes Two.

Ob sich das Line-up schlussendlich bewahrheiten, werden wir höchstwahrscheinlich am morgigen Tag von Sony erfahren.

Quelle: Areajugones