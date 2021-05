Dead by Daylight – Endlich Gameplay zum Resident Evil-DLC

Beim Resident Evil Showcase wurde bereits das Crossover zu Dead by Daylight präsentiert, jedoch gab es dazu kein Gameplay zu sehen. Jetzt wurde endlich ein Reveal Trailer und erstes Gameplay zum DLC veröffentlicht, welches am 15. Juni erscheinen wird.

Dead by Daylight bringt euch den Nemesis

Als Spieler befindet ihr euch in Raccoon City Police Department, welches ihr aus dem Resident Evil 2 Remake kennen solltet. Die Map wurde aus der Vorlage sehr gut übernommen und um DbD typische Dinge erweitert. Ihr schlüpft dabei in die Rollen von Leon Kennedy oder Jill Valentine und versucht vom Nemesis zu entkommen, der auf der Jagd nach euch ist.

Der Nemesis kann mit seinen Tentakeln nach euch greifen und euch verlangsamen, was er noch auf dem Kasten hat, wurde aus dem Gameplay-Material leider nicht ersichtlich. Um nicht erwischt zu werden, müsst ihr euch wie immer in Schränken verstecken und mit Gegenständen ausrüsten, die ihr in Kisten findet. Die Map ist wirklich groß und erstreckt sich über mehrere Etagen, die gefüllt sind mit Zombies. Vielleicht ist dies eine weitere Fähigkeit des Nemesis, denn wirklich schnell bewegt ihr euch als Nemesis scheinbar nicht und die Zombies wären eine gute Unterstützung. Wer nun Bock hat sich in die zombieverseuchte Polizeistation zu werfen, der muss noch bis zum 15 Juni warten. Bis dahin könnt ihr euch noch mit Resident Evil Village die Zeit vertreiben, den Test zum Spiel findet ihr hier.











Quelle: Residence of Evil via Youtube