Dying Light 2 – Vermeintlicher Releasetermin durchgesickert

Bereits heute Abend will Entwickler Techland uns endlich mehr zum Zombie-Actionspiel Dying Light 2 verraten. Doch schon im Vorfeld machen einige Leaks die Runde, darunter auch der finale Releasetermin des Spiels.

Release schon im Dezember?

So haben einige findige User auf einer italienischen Webseite eine Werbeanzeige für Dying Light 2 ausfindig machen können. Die Announce heizt die Gerüchte rund um das Zombiespiel nicht nur weiter an, sondern hält auch ein weiteres interessantes Detail für uns bereit: Den finalen Releasetermin des Titels.

Demzufolge erscheint das Sequel bereits am 7. Dezember 2021 für PC sowie Konsolen. Vorbesteller können sich zudem über das Reload-Outfit, den Reload-Waffen-Skin und den Reload-Gleitschirm-Skin als Boni freuen. Was an diesen Daten wirklich dran ist, bleibt abzuwarten. Die Informationen scheinen gerade mit Blick auf die anstehende Präsentation durchaus glaubwürdig.

Erst unlängst sorgte ein neuer Produkteintrag im Xbox Store für Aufsehen. Dieser kündigte nämlich den Deutschland-Release der Dying Light: Platinum Edition an. Die Collection beinhaltet neben dem Hauptspiel und sämtlichen DLCs auch ein Special-Paket zum 5. Jubiläum.

Valide Informationen könnten wir dann vermutlich bereits heute Abend ab 21 Uhr erhalten.

Quelle: PSU.com