Uncharted 4 – PC-Release von Sony selbst geleakt

Seit dem Release von Uncharted 4 sind mittlerweile einige Jahre ins Land gezogen und trotzdem gibt es Neuigkeiten zu verkünden. Denn offenbar plant Sony das Spiel auch auf den PC zu bringen. Das geht aus einem offiziellen Dokument hervor für Investoren hervor.

PC-Release von Uncharted versteckt sich im Kleingedruckten

Dass Sony bekannte Spiele nicht nur auf die Playstation bringen will, ist hinlänglich bekannt. Das bewies man mit Horizon: Zero Dawn oder jüngst auch Days Gone. Das nächste PS4-Game, welches auf den PC wandert, könnte wohl das letzte große Abenteuer von Nathan Drake sein, was aus einem Leak hervorgeht. Der Leaker heißt in dem Fall aber Sony selbst. Auf der offiziellen Website stellte man ein ausführliches Dokument online, welches für Investoren gedacht ist. So weit, so ungewöhnlich. In dem virtuellen Papier findet sich aber auch ein Abschnitt, der sich mit den PC-Portierungen befasst. Neben Horizon und Days Gone ist eben auch das eben erwähnte Spiel rund um Nathan Drake als geplante Umsetzung dort aufgeführt.

Bislang wurde eine solche Portierung jedoch nie angekündigt. Das über 30 Seiten lange Dokument liefert, sofern es sich um keinen Fehler handelt, also den ersten und bislang einzigen Beweis dafür. Aufgrund der offeneren Strategie der Japaner, ist die Erwähnung wohl kaum fehlerhaft. Details dazu fehlen jedoch. Auch ein Release-Datum erwähnt Sony nicht. Daher dürfen wir gespannt sein, ob eine Ankündigung im Laufe der kommenden Wochen oder Monate stattfindet. Der Publisher ist bereits seit einigen Jahren nicht mehr Teil der E3 und somit dürfen wir auf eine Ankündigung wohl eher auf einer hauseigenen State of Play hoffen.

Uncharted 4 is planned for a PC release according to a Sony Investor Relations document https://t.co/YI8NSjPfhj pic.twitter.com/yIg4QhT8QK — Wario64 (@Wario64) May 26, 2021

Quelle: Sony