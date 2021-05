Microsoft – Termin für Xbox & Bethesda Showcase bestätigt

Allmählich füllt sich das E3-Lineup mit Terminen und auch Microsoft gab nun endlich Datum und Uhrzeit für das eigene Event bekannt. Der Software-Riese vereint erstmals zwei Teilnehmer unter einem Dach. Denn da Bethesda nun zum Konzern gehört, werden diese nun in die Xbox-Show integriert.

Microsoft wirbt mit “Games, Games, Games”

Da die E3 letztes Jahr aussetzte, ist die Vorfreude in der Community dieses Jahr nun höher. Denn neben bekannten Publishern wie Ubisoft und Square Enix ist auch eine Xbox-Show geplant. Allerdings findet daneben nun keine eigene Bethesda-Show statt. Durch die Übernahme heißt das geplante Event nun “Xbox & Bethesda Games Showcase”. Neben den bekannten Xbox-Marken wird also auch Bethesda das Portfolio in der gleichen Show präsentieren. Man stellte aber auch klar, dass auch viele weitere Partner ihre Spiele dort zeigen werden. Ganze 90 Minuten lang soll die Präsentation gehen, die zudem erstmals an einem Sonntag stattfinden wird.

Am 13. Juni könnt ihr um 19:00 auf den bekannten Streaming-Portalen das Event live verfolgen. Neben Twitch und Youtube findet ihr den Stream auch auf Facebook oder Twitter. Der Zeitraum ist aus deutscher Sicht also sehr erfreulich. Welche Spiele gezeigt werden, ließ der Konzern aus Redmond offen. Definitiv werde man aber Weltpremieren und weitere Neuzugänge für den Xbox Game Pass zeigen. Die Grafik dazu verrät aber, dass neben Halo und dem 20-jährigen Jubiläum der Xbox auch Starfield auf dem Event blicken lassen könnte.

