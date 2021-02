Days Gone – Playstation Titel erscheint für PC

Mit Horizon Zero Dawn machte Playstation den ersten Vorstoß in den PC Markt und machte den Titel auch für PC Gamer verfügbar. Days Gone, der Exklusivtitel von Sony Bend Studios wird schon bald Horizon folgen.

Days Gone soll noch im Frühjahr für PC erscheinen

Horizon Zero Dawn machte im vergangenen August überraschend den Sprung auf den PC und gab so der PC Community die Möglichkeit den Titel zu erleben. Nachfolgend gab es vermehrt Spekulationen über weitere Titel die ebenfalls aus Sonys Portfolio portiert werden könnten.

Via Twitter kam jetzt die Bestätigung durch Sony Bend Studios, dass deren Endzeit Action Shooter noch in diesem Frühjahr für den PC erscheinen wird. Mehr Details zu Spezifikationen, Systemanforderungen und eventuellen Features soll noch folgen.

Deacons Abenteuer konnte schon auf der Playstation überzeugen und erhielt auch bei uns ein gutes Testergebnis. Nicht zuletzt beeindruckten auch die Horden an Infizierten und die Action konnte sich trotz einiger Schwächen durchaus sehen lassen.

Man darf gespannt sein, ob es nach diesen beiden Titeln noch weitere Titel aus Sonys Angebot auf den PC schaffen werden. Potenzielle Anwärter gibt es ja genug.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021





Quelle: @BendStudio via Twitter