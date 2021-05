Essays of Empathy – Devolver Digital kündigt kleine Spielekompilation an

Wenn Devolver Digital etwas ankündigt, dann kann man schon mal ein Auge darauf werfen und vor allem so ausgefallenen Projekte wie Essays of Empathy klingen dabei sehr interessant. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von zehn kleinen Spielen, die vom kleinen spanischen Entwicklerstudio Deconstructeam entwickelt wurden.

Essays of Empathy bietet zehn Spiele zum Preis von einem

Das Spiel versammelt zehn einzigartige, ausgefallene Geschichten, darunter “De Tres al Cuarto”, ein brandneue Erfahrung, die exklusiv für die Kompilation erscheint und von einem Paar Zwei-Bit-Comedians handelt, die versuchen, groß rauszukommen. In mundgerechten, innovativen und interaktiven Geschichten tauchen Spieler und Spielerinnen in das Leben der unterschiedlichsten Charaktere aus allen Lebensbereichen ein – von einem Auftragskiller, der in einem Blumenladen arbeitet, bis hin zu einem Schulmädchen, das nachhaltig davon überzeugt ist, dass ihr Skelett nicht wirklich ihres ist.

Insgesamt soll eine Spielzeit von ca. 5 Stunden geboten werden, es handelt sich also um recht kurzweilige und doch sehr spannende Erfahrungen. Dazu gibt es noch ein paar Bonusinhalte, die ihr sammeln könnt. Die Kompilation erscheint am 18. Mai für den PC.











Quelle: Devolver Digital