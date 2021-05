E3 2021 – Konami nicht mit von der Partie

Am 12. Juni startet die virtuelle E3 2021 und einige große Player haben bereits zugesagt. So sind unter anderem Nintendo und Microsoft bereits am Start, von Sony wird es wohl eine Absage geben. Bei den Zusagen war auch Konami am Start, doch nun folgt ein paar Wochen später doch eine Absage.

Konamit nicht auf der E3 2021 vertreten

Per Twitter kündigte das japanische Unternehmen an, dass es nun doch nicht an der virtuellen Messe Teilnehmen werde. So heißt es in der offiziellen Stellungnahme:

“Aufgrund von schlechtem Timing werden wir nicht bereit sein, während der diesjährigen E3 zu präsentieren. Wir möchten unseren Fans jedoch versichern, dass wir tief in der Entwicklung einiger Schlüsselprojekte stecken, also wartet bitte gespannt auf neue Updates in den kommenden Monaten. Obwohl wir dieses Jahr nicht teilnehmen, haben wir dennoch einen großen Respekt vor der ESA und wissen dass 2021 ein großer Erfolg wird. Wir werden die ESA auch weiterhin unterstützen und wünschen allen Teilnehmern der diesjährigen Show nur das Beste.”

Was genau sich in der kurzen Zeit geändert hat, dass man nun doch absagen musste, wurde nicht mitgeteilt. So gehört Konami nun zusammen mit Sony, EA, Activision Blizzard und Square Enix zu den größeren Vertretern, welche dieses Jahr nicht dabei sein werden.

